Łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Powodzenie hodowców bydła mlecznego w przyszłości jest uzależnione od kilku kwestii. Niektóre z nich nie są zależne od nich samych.

Chów bydła mlecznego w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Hodowcy z naszego kraju, którzy byli w tym roku na targach EuroTier w Hanowerze, naprawdę nie mają się czego wstydzić. Pojechali tam podejrzeć, jakie rozwiązania planują dla nich firmy. Zdają sobie sprawę z wymogów, jakie stawiane są przed nimi samymi i ich hodowlami, jednakże zastanawiają się, jak długo potrwa dobra passa w ich branży?

Za mleko dobrze się teraz płaci i mimo wzrostu kosztów produkcji zostaje producentom co nieco na inwestycje. Co im spędza sen z powiek? Niepokój budzą w nich inflacja, która przekłada się na wysokie koszty kredytów, oraz rosnąca administracja. Na każdym kroku zmuszani są do dokumentowania swoich działań, bo ciągle podlegają różnym kontrolom. To, czy ceny skupu mleka będą dalej utrzymywały się na wysokim poziomie, zależy m.in. od decyzji holenderskich hodowców bydła mlecznego.