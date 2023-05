17 maja 2023 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Mleka, w którym uczestniczyli prezesi największych firm mleczarskich zrzeszonych w PIM.

Polska Izba Mleka została utworzona 15 lat temu i określa się jako największa organizacja sektora mleczarskiego zrzeszająca zakłady i spółdzielnie mleczarskie oraz firmy pracujące na rzecz sektora mleczarskiego. Członkowie PIM skupują i przerabiają ponad 80 proc. polskiego mleka.

- Przez te lata zbudowaliśmy potężną organizację, której silny głos jest słuchany w kraju i poza granicami. Nasza aktywność na arenie krajowej i międzynarodowej sprawa, że polski sektor mleczarski jest dziś słyszalny i zauważalny – powiedział Grzegorz Gańko Prezes PIM i OSM Sierpc.

Z ramienia ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi w posiedzeniu uczestniczył Janusz Kowalski Sekretarz Stanu w MRiRW. Branża podzieliła się z nim informacjami na temat wysokich kosztów produkcji, cen gazu i energii elektrycznej. Poza szeroko omawianym kryzysem Członkowie Polskiej Izby Mleka dyskutowali m.in. o przyjętej dyrektywie SUP (ang. Single Use Plastics), ograniczającej stosowanie wyrobów z tworzyw sztucznych, cenach produktów i spadających cenach w skupie. Rozmawiali na temat wspólnych działań i inicjatyw, które mogą wesprzeć sektor w tym krytycznym czasie.

Podczas obrad przeanalizowano działania PIM za rok 2022, a także zaplanowano działania Izby w roku 2023 r. Walne Zgromadzenie Członków PIM wysoko oceniło pracę Zarządu, dyrekcji oraz biura. Wybrano także nowy skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego IV kadencji. W Komisji Rewizyjnej PIM zasiądą: Dorota Gorzkowska, Piotr Robak, Andrzej Szczepański, Rafał Szczepański, Stefan Stachowiak. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Tadeusz Sporek, Maryla Czarnowicz-Mularczyk, Krystyna Romer, Karina Ostatek oraz Jacek Świgoń.

15 lat w sektorze mleczarskim

15 lat działania PIM to dobra okazja do podsumowań i świętowania. I choć Izba rozwija się bardzo dynamicznie, to jednak sytuacja kryzysowa w całym sektorze mleczarskim nie jest odpowiednim czasem do świętowania.