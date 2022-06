„Nowe regulacje ujęte m.in. w Europejskim Zielonym Ładzie, związane z dobrostanem zwierząt są wyzwaniem zarówno dla producentów, jak i przetwórców mleka” – jak informuje Polska Izba Mleka dodając, że dobrostan to pojęcie obejmujące takie elementy jak: „naturalne, biologiczne funkcjonowanie zwierzęcia i jego stan emocjonalny oraz jego zdolność do wyrażania pewnych standardowych zachowań.”

Zgodnie z dobrostanem plus należy spełniać pięć następujących wymagań, które odpowiadają pięciu wolnościom zwierząt:

„Mając na względzie powyższe, mleczarnie oczekują przestrzegania przepisów związanych z dobrostanem plus. Aby było to możliwe konieczne jest zdobycie wiedzy w tym zakresie, dzięki czemu podejście producentów oraz przetwórców mleka do przestrzegania pięciu zasad będzie spójne. Wiedząc, jak istotne jest zagadnienie dobrostanu zwierząt, Polska Izba Mleka rozpoczęła realizację kampanii pt. Program dobrostan +, sfinansowanej z Funduszu Promocji Mleka” – stwierdza PIM.