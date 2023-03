W obliczu kolejnych problemów, z jakimi w ostatnim czasie muszą mierzyć się rolnicy, coraz częściej poruszany jest temat bezpieczeństwa żywnościowego. Jest to o tyle ważne zagadnienie, że upowszechniają się zachęty do przechodzenia w kierunku produkcji ekstensywnej, która choć zapewnia wyższą jakość, oznacza jednocześnie spadek wydajności. Ważnym zagadnieniem pozostaje ubój rytualny, który jest niezwykle istotny dla kluczowych importerów polskiej wołowiny.

Lech Kołakowski podkreśla, że Polska jest bezpieczna żywnościowo, a produkcja żywności w naszym kraju jest w stanie zaspokoić potrzeby dwukrotnie większej populacji. Dodaje, że ze względu na zróżnicowane oczekiwania konsumentów, na rynku jest miejsce zarówno dla rolników prowadzących produkcję intensywną, jak i ekstensywną, a także ekologiczną.

- Ubój rytualny to bardzo ważny aspekt, który wręcz determinuje poziom produkcji bydła mięsnego. Rynki koszerne i rynki halalu są dominujące i to one decydują o wielkości i kierunkach eksportu. Utrzymanie uboju rytualnego będzie determinować poziom polskiej hodowli bydła mięsnego, jak również będzie decydować o sytuacji ekonomicznej polskich gospodarstw – mówi wiceminister.