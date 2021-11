Polskie mleko zdobywa Chiny

Podczas konferencji prasowej projektu „Trade Milk – Mleczne Skarby 2” Polskiej Izby Mleka przedstawiono obecne i perspektywiczne możliwości sprzedaży w Chinach polskiego mleka i produktów mleczarskich.

Agnieszka Maliszewska dyrektor Polskiej Izby Mleka przedstawiła podjęte działania promocyjno-wizerunkowe na rynku chińskim obejmujące również udział w 5 targach, organizację 3 misji handlowych, mleczne śniadania dla prasy branżowej.

Działania Polskiej Izby Mleka przynoszą rezultat

Działania PIM skutkują coraz większą i rosnącą obecność polskich produktów mleczarskich w chińskich sklepach. Polskie produkty mleczarskie są coraz bardziej rozpoznawalne na rynku chińskim, przyczyniła się do tego realizacja przez Polska Izbę Mleka projektu Trade Milk Mleczne Skarby, która wspiera działania polskich producentów na chińskim rynku. W ostatnim roku, pomimo pandemii koronowirusa i utrudnień logistycznych, polski eksport do Chin odnotował pozytywne wyniki. Program Trade Milk – Mleczne Skarby 2 jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.

Sytuacja na rynku chińskim

Spotkanie miało na celu przedstawienie aktualnych wyników handlowych oraz perspektywy eksportu mleka i produktów mlecznych z Polski do Chin. W konferencji wziął udział Jacek Strzelecki, ekspert chińskiego rynku rolno-spożywczego, który przedstawił prezentację „Polskie produkty mleczarskie w Chinach. Wyzwania i nowe możliwości sprzedaży”.

Wartość polskiego eksportu produktów mleczarskich do Chin systematycznie rośnie i w 2020 r. osiągnęła 527 569 tys. zł i masę 121 504 ton. Wciąż rośnie udział polskiego eksportu mleczarskiego w całym eksporcie mleczarskim do Chin od 2020 do 2021 r. z 5 do 6 proc.

Produkcja mleka w Chinach pomimo wzrostu 34,4 mln ton w 2020 r. (+7,5 proc. rok do roku) i prognozowane na 4,6 mln ton w 2021 r., jest wciąż niewystarczająca na pokrycie miejscowej konsumpcji.

W Chinach spożywane są głównie płynne produkty mleczne, w około 80 proc. to mleko płynne i jogurty. Ważnym trendem w konsumpcji chińskich produktów mlecznych jest ekologia. Chińscy konsumenci mają bardzo wysoką wiedzę na temat jakości i wartości odżywczej produktów spożywczych i cenią sobie wysoką jakość opartą na naturalnych składnikach, wolnych od zanieczyszczeń, oraz ekologiczne technologie produkcji.

Mleko i produkty mleczne importowane, także z Polski, są postrzegane w Chinach, jako świeże, bezpieczne i posiadające wyższą wartość odżywczą. Ponadto dają przeciętnemu konsumentowi poczucie lepszego stylu życia, wygody i stanowią urozmaicenie własnej diety.

Od stycznia 2022 r. wejdą w życie nowe zasady wprowadzenia na rynek chiński żywności. Na mocy Zarządzania GACC nr 248 z 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rejestracji i kontroli zagranicznych przedsiębiorstw produkujących żywność importowaną do Chińskiej Republiki Ludowej oraz Zarządzenia GACC nr 249 z 12 kwietnia 2021 r. w sprawie środków bezpieczeństwa w imporcie i eksporcie żywności, wszystkie firmy, aby móc eksportować do Chin, muszą zarejestrować się na stronie GACC.