Hodowcy: Organizacje prozwierzęce nie mogą nadużywać uprawnień tak, jak miało to miejsce do tej pory, fot. Pixabay

12 największych organizacji rolniczych w Polsce popiera zmianę ustawy o ochronie zwierząt jednocześnie wniosło uwagi do projektu specustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw, mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt.

„Jednoznacznie należy stwierdzić, iż organizacje rolnicze nie chcą pozbawiać prawa sektora ngo (organizacje pozarządowe, z ang. non governmental organisation) do pomagania zwierzętom. Jednak musi się to odbywać na jasnych i precyzyjnych zasadach, żeby nie dochodziło do nadużywania uprawnień tak, jak miało to miejsce do tej pory. Oprócz prawa organizacje statutowo zajmujące się ochroną zwierząt muszą mieć również obowiązki. Tak funkcjonuje państwo prawa, czy to się komuś podoba, czy nie” – czytamy w komunikacie.

Do najważniejszych uwag jakie wniosła strona rolnicza należy zaliczyć, iż prawo organizacji społecznej do uczestniczenia w interwencji nie może naruszać miru domowego (art. 193 k.k). Dotychczasowe brzmienie było nadinterpretowane, dlatego ustawa powinna te kwestie jednoznacznie rozstrzygać.

Profesjonalna ocena czy zachodzą przesłanki do odbioru

W ocenie organizacji niezbędne jest wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku obecności powiatowego lekarza weterynarii przy interwencyjnym odbiorze zwierząt, bez względu na dzień tygodnia, czy godziny pracy. Jak podkreślono, jest to niezbędne dla dokonania obiektywnej, profesjonalnej oceny czy zachodzą przesłanki do odbioru.

„Tylko osoba z odpowiednim przygotowaniem zawodowym może stwierdzić czy jest zagrożenie życia lub zdrowia zwierzęcia, co jest jedyną okolicznością umożliwiającą odbiór interwencyjny. Lata doświadczeń i wiele przykładów pokazują, że takiej wiedzy nie posiadają policjanci, strażnicy miejscy czy upoważnieni przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną zwierząt” – czytamy w komunikacie.

Nie tylko prawa, ale i obowiązki

Zaproponowano także zapisy, które zobowiązywałyby ngo do tego, żeby zwierzęta gospodarskie mogły trafiać jedynie do podmiotów, które są do tego profesjonalnie przygotowane i spełniają przepisy w zakresie posiadania numeru siedziby stada czy też minimalnych warunków dobrostanu zwierząt.

Projekt zawiera również przepisy zapewniające organom administracji publicznej dostęp do odebranych zwierząt. Ich naruszenie powinno być traktowane jako naruszenie prawa i skutkować konsekwencjami prawnymi.

Koniec z podwójnym finansowaniem

Zmiany dotyczą również prawa organizacji do uzyskania zwrotu nakładów z tytułu poniesionych kosztów utrzymania czy też leczenia zwierzęcia odebranego interwencyjnie w przypadku wyroku skazującego właściciela przez sąd. W sytuacji gdyby organizacja pozyskiwała na ten cel środki poprzez różnego rodzaju zbiórki, np. w Internecie, takie nakłady nie byłyby zwracane. „Nie może dochodzić do podwójnego finansowania tych samych rzeczy”, jak podkreślają organizacje.

„W przypadku śmierci zwierzęcia będącej pod opieką organizacji, a którego zwrot nakazałby sąd lub organ administracji, właścicielowi powinno przysługiwać odszkodowanie z tego tytułu od organizacji” – czytamy w komunikacie.

Wniesiono również uwagi do obligatoryjnej kastracji i sterylizacji zwierząt w schroniskach dla zwierząt. Strona społeczna stoi na stanowisku, iż nie należy przeprowadzać kastracji, jeśli zabieg stanowi zagrożenie życia zwierzęcia.

Rozszerzony monitoring

Zmiany także miałyby dotyczyć monitoringu. Miałby on być wprowadzony nie tylko w ubojni, ale również w środkach transportu.

W ocenie organizacji monitoring w ubojniach i w środkach transportu bydła ma uniemożliwić przewóz zwierząt niezdolnych do transportu, a także pozytywnie wpłynąć na przestrzeganie przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt. To jeden z podstawowych i niezmiennych postulatów, którego inicjatorem jest sama branża producentów żywca wołowego. Ma to również zapewnić większą transparentność sektora i tworzyć przewagę konkurencyjną na skalę europejską.

Kwestią do rozważenia jest wprowadzenie długości vacatio legis, ale nie powinien być on dłuższy niż 18 miesięcy. Jest to wystarczający czas do przygotowania się podmiotów do takiego rozwiązania, jak zapewnia branża.

Szerszy katalog sankcji

Zaproponowano także pewne modyfikacje w zakresie wprowadzenia sankcji karnych z tytułu nieprzestrzegania zapisów ustawy o ochronie zwierząt.

Szerszy katalog sankcji zdaniem strony rolniczej ucywilizuje działania organizacji, które obecnie nie przestrzegają prawa, gdyż nie ponoszą żadnych konsekwencji z tego tytułu.

Oprócz odniesienia się do propozycji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowano również, aby przypadku przeprowadzenia eutanazji bydła rolnikowi przysługiwała rekompensata do wysokości 50 proc. nakładów kosztów eutanazji oraz pokrycie kosztów utylizacji, tak jak w przypadku zwierzęcia, które padło z przyczyn naturalnych. Obecnie wszelkie koszty eutanazji zwierzęcia ponosi rolnik.

Szara strefa środków niewiadomego pochodzenia

Rolnicy wyszli również z inicjatywą zmiany ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych w zakresie zaliczenia do miejsc publicznych środków masowego przekazu lub masowej komunikacji, w tym Internetu.