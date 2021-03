Ponad 1600 sztuk bydła na drugim hiszpańskim statku skierowane na ubój

W poniedziałek hiszpański rząd zarządził ubój 1610 sztuk bydła, które od grudnia utknęły na pokładzie statku dla zwierząt gospodarskich Elbeik, zaledwie kilka tygodni po tym, setki sztuk bydła na statku Karim Allah spotkał podobny los.

Jak informuje Agencja Reutera, hiszpańskie ministerstwo rolnictwa stwierdziło, że zwierzęta na statku Elbeik nie nadają się do dalszej podróży i nie mogą być ponownie importowane do Unii Europejskiej, co oznacza, że muszą zostać odizolowane i zabite w nadchodzących dniach.

W grudniu władze tureckie odrzuciły zwierzęta i kolejne 850 sztuk hiszpańskiego bydła na pokładzie pływającego pod libańską banderą Karim Allaha z powodu obaw przed wybuchem choroby niebieskiego języka.

Po miesiącach błąkania po Morzu Śródziemnym nie udało się znaleźć nowego kupca. Karim Allah w lutym powrócił do portu w Kartagenie na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, a Elbeik poszedł w jego ślady w zeszłym tygodniu.

Raport rządowych weterynarzy przesłany na stronę internetową organizacji Igualdad Animal zajmującej się prawami zwierząt mówi, że 179 sztuk na statku padło podczas podróży i zostało wyrzuconych za burtę.

Według raportu kilka pozostałych zwierząt było niedożywionych i odwodnionych, podczas gdy niektóre były ledwo przytomne po umieszczeniu ich w niehigienicznych zagrodach, bez miejsca do położenia się.

Rzeczniczka Ministerstwa Rolnictwa odmówiła komentarza w sprawie autentyczności raportu.