Dobrostan zwierząt ma ogromne znaczenie nie tylko dla hodowców czy lekarzy weterynarii, ale i całego społeczeństwa. Coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na to w jakich warunkach środowiskowych hodowane są zwierzęta – informuje PIM.

Dobrostan zwierząt w nowej WPR

Jak podkreśla Polska Izba Mleka (PIM), dobrostan zwierząt został wyszczególniony w prawodawstwie unijnym m.in. w założeniach Zielonego Ładu. Już przeszło od 15 lat strategie polityczne UE przywiązują uwagę do certyfikacji, etykietowania oraz dostarczania informacji społeczeństwu o poziomie dobrostanu zwierząt, co niewątpliwie ma bardzo pozytywny wpływ na wizerunek UE na świecie. Również polski system prawny nie pozostaje obojętny na poprawę warunków bytowych zwierząt, dlatego też odpowiednie zapisy zostały wprowadzone do Krajowego Planu Strategicznego, ściśle powiązanego z nową WPR.

W ślad za tymi rozwiązaniami Polska Izba Mleka opracowała standard PIM w zakresie modułu dobrostanu zwierząt – czyli zdefiniowanie wymagań oraz stworzenie jednolitego systemu oceny dobrostanu zwierząt.

Poprawa dobrostanu to wzrost konkurencyjności

- System, który obejmuje wymagania takie jak m.in. zarządzanie gospodarstwem rolnym, ocena kondycji, zdrowia i żywienia zwierząt, pozwoli rolnikom nie tylko na zapewnienie wymaganego przepisami minimum, ale także na podniesienie standardu hodowli zwierząt, co niewątpliwie uczyni gospodarstwa, które zdecydują się na standaryzację, bardziej konkurencyjnymi – informuje PIM.

Działania te przełożą się także na rynek przetwórstwa mleka, oferujący konsumentom bezpieczne, wysokiej jakości produkty wytwarzane z poszanowaniem praw zwierząt, produkowane z jak najmniejszym negatywnym wpływem na środowisko, z wykorzystaniem najlepszych praktyk w oborze i gospodarstwie. Kampania pt. Program dobrostan + została sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka i realizowana jest przez Polską Izbę Mleka.