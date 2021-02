Posłowie do PE są ideologicznie uprzedzeni do transportu żywych zwierząt?

Niektórzy członkowie komisji śledczej Parlamentu Europejskiego ds. ochrony zwierząt w czasie transportu są "ideologicznie uprzedzeni do transportu zwierząt", jak twierdzi jeden z irlandzkich członków komisji.

– Niestety, niektórzy członkowie komisji są po prostu ideologicznie uprzedzeni do transportu żywych zwierząt. To jest ich prerogatywa, ale stanowisko to zasadniczo nie wytrzymuje naukowej analizy – stwierdził Billy Kelleher poseł do Parlamentu Europejskiego z Irlandii Południowej, jeden z członków komisji śledczej Parlamentu Europejskiego ds. ochrony zwierząt podczas transportu, cytowany przez agriland.ie, po wczorajszym posiedzeniu wspomnianej komisji (czwartek, 25 lutego).

W czasie spotkania wiele uwagi poświęcono ograniczeniom czasu transportu zwierząt. Jednak w opinii niektórych nie jest to dobry kierunek poprawy dobrostanu zwierząt.

– Zasugerowanie, że maksymalny czas podróży w przypadku eksportu żywych zwierząt jest cudownym rozwiązaniem jest nieuczciwe – powiedziała posłanka Fianna Fáil cytowana przez agriland.ie.

Podobne zdanie miał Kelleher, który stwierdził, że zbyt wielu członków komisji uważa, że arbitralne wprowadzenie maksymalnego limitu ośmiu godzin podróży rozwiązałoby wszystkie problemy, gdy prawdziwym problemem jest brak danych.

Jak podkreślił uczestniczący w spotkaniu Rob Doyle, dyrektor ds. dobrostanu zwierząt, w tym transportu i eksportu żywych zwierząt, w irlandzkim Departamencie Rolnictwa, debata nie powinna dotyczyć odległości czy czasu transportu a weryfikowalnych danych.

Aby wyeliminować tę lukę w wiedzy na temat transportu żywych zwierząt irlandzkie władze uruchomiły projekt MOOVE. Badanie prowadzone przez Teagasc za pomocą zaawansowanych technologii i czujników umieszczanych na ciałach zwierząt ma zebrać dane na temat dobrostanu zwierząt podczas transportu.

Uzyskane w ten sposób informacje mają pozwolić na obiektywną ocenę sytuacji i wskazać drogę do skutecznej poprawy dobrostanu zwierząt w czasie transportu.

Jak stwierdził, Colm Markey, irlandzki poseł do PE, cytowany przez farmersjournal.ie, wiele niepokojących kwestii poruszonych w czasie spotkań komisji jest wynikiem braku stosowania się do istniejących przepisów, nie zaś ich nieskuteczności.

Chcesz kupić lub sprzedać zwierzęta? A może szukasz tańszej paszy? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna!