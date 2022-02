Potencjalne problemy z pracownikami z Ukrainy zagrożeniem dla funkcjonowania polskich gospodarstw

W wielu polskich gospodarstwach zatrudnieni są pracownicy z Ukrainy, których dostępność w obliczu konfliktu na wschodzie będzie znacząco ograniczona.

- Całej branży zatrudniamy pracowników z Ukrainy i muszę powiedzieć, że są to pracownicy bardzo dobrzy. Obecna sytuacja na wschodzie bardzo w nas uderza, zwłaszcza, że część ludzi, która z trudnego zapisu, że są to sezonowi pracownicy, musi wracać na Ukrainę i są wcielani do służby wojskowej – mówił Leszek Hądzlik, Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Prezydenta PFHBiPM pytaliśmy również o bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw, z uwagi chociażby na przerwy w dostawie prądu na skutek występujących gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Obawy rolników dotyczą również dostępności i cen oleju napędowego po wybuchu wojny na wschodzie.