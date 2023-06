Zdzisław Kara jest jednym z hodowców indywidulanych, którzy zdobyli czempionaty podczas tegorocznej Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego. Jego jałowica Alga po buhaju Bord Red na Tritonie zdobyła tytuł czempiona w kategorii jałowic niecielnych 10-11 m-cy rasy PHF HO.

Jak zaznacza hodowca, sukces ten cieszy go tym bardziej, że w rywalizacji brały udział także duże spółki odnoszące znaczne sukcesy na wystawach bydła.

Jak podkreślił nasz rozmówca, sędzia wystawy mierzył się z trudnymi wyborami, gdyż praktycznie wszystkie stawki były bardzo wyrównane.

W gospodarstwie Kary utrzymywane jest 170 sztuk bydła, w tym 85 krów o wydajności 10,8 tys. litrów mleka. Około 70 proc. stada stanowi rasa HF odmiany czerwono-białej, reszta to odmiana czarno-biała. Poproszony o porównanie odmian zaznacza, że potencjał genetyczny odmiany czarno-białej jest nieco wyższy.

Hodowca zaznaczył, że dojście do wysokiej wydajności nie jest łatwe ani szybkie.

– Hodowla bydła wymaga wielu wyrzeczeń i pracy 365 dni w roku. Trzeba też naprawdę o to dbać, sporządzać dobrej jakości kiszonki, mieć dobrego doradcę żywieniowego i dobrze skomponowane dawki. To są lata pracy. Nie ma możliwości, że ktoś dziś wstawi krowy, a już jutro będzie miał wysokie wydajności czy zdobędzie czempionat. To wymaga wielu lat ciężkiej pracy – podkreślił nasz rozmówca.

Pytany o kierunek selekcji Kara zaznacza, że w przypadku jego gospodarstwa duży wpływ na cel hodowlany ma ograniczona powierzchnia gospodarstwa, przez którą nie walczy o zwiększenie liczby laktacji czy też 100-tysięcznice.

– Wielu hodowców za cel hodowlany stawia sobie długowieczność, jednak u mnie jest inaczej. Swojej ziemi mam 18 hektarów, z dzierżawami jest to 40 hektarów, przez co nie mogę powiększyć stada. Dlatego moje stado jest bardzo młode. Co roku sprzedaję bardzo dużo jałówek, ok. 15 jałówek cielnych, reszta idzie na remont stada – stwierdza hodowca. – Jest na tyle jałówek, że nawet młode krowy, które mi nie pasują są brakowane i na ich miejsce wstawiane są młode sztuki, bo młodzieży jest dużo, a nie ma warunków na powiększenie stada – dodaje.

Nasz rozmówca podkreśla, że obecna sytuacja rynkowa skutecznie zniechęca do inwestycji i rozwoju gospodarstw.

– W grudniu mieliśmy za litr mleka 2,80 zł, dziś jest to 2 zł, a z tego co można usłyszeć mają być kolejne obniżki. Nie wiem co będzie dalej. My prowadzimy gospodarstwo rodzinne i na pewno będziemy kontynuować produkcję. Jednak jeśli miałbym budować nową oborę, dziś krowy utrzymuję w oborze uwięziowej, i wziąć kredyt na 2 czy 3 miliony, żeby zapewnić zwierzętom wyższy komfort, to na chwilę obecną nie stać mnie na to. Wiąże się to ze zbyt dużym ryzykiem. Waha rynkowe są za duże. Przeważanie na rynku mleka jest rok kryzysu, 2-3 lata stabilności, po których następuje rok hossy i tak się to kręci. Obecnie nie zamierzam rozwijać gospodarstwa, tylko starać się, żeby w budynkach, którymi dysponuję bydła miało jak najlepsze warunki – stwierdził Kara.