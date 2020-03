Prezes KZSM: Spółdzielnia nigdy nie zostawia swoich członków z surowcem

Jak informuje Waldemar Broś, sytuacja w sektorze mleczarskim w związku z pandemią koronawirusa jest trudna i wymaga działań interwencyjnych, jednak jak podkreśla, członkom spółdzielni mleczarskich nie zagraża zaprzestanie odbioru surowca.

Prezes KZSM odniósł się m.in. do napływających z terenu sygnałów o ograniczeniach skupu mleka, jak też rozwiązywanych umowach z dostawcami.

- Taka sytuacja jest niedopuszczalna w spółdzielni. Mleczarnia Turek była kiedyś spółdzielnią. To rolnicy podjęli decyzję o oddaniu swojej spółdzielni na rzecz kapitału francuskiego i dziś ponoszą tego konsekwencje. Na ostatnim spotkaniu w KZSM mówiłem, że spółdzielnia różni się od każdego innego podmiotu tym, że nigdy nie zostawia swoich członków z surowcem, bo to gwarantuje statut – twierdzi Waldemar Broś.

Z kolei mleczarnia w Bieruniu, jak twierdzi prezes KZSM, jest w trudnej sytuacji, ponieważ zajmowała się głównie zaopatrywaniem podmiotów z sektora HoReCa (hotelarstwo i gastronomia), który obecnie niemal całkowicie stanął. W efekcie mleczarnia rozwiązuje współpracę z częścią dostawców, sprzedających mleko na zasadzie umów handlowych, co jak podkreśla Broś, nie dotyczy członków spółdzielni.

- Naszym obowiązkiem, mówię o sektorze spółdzielczym, ale także obowiązkiem moralnym podmiotów prywatnych jest zapewnienie zbytu tak drogocennego, ale jednocześnie nietrwałego surowca. W obecnej sytuacji trzeba się jednak liczyć z możliwością spadku cen mleka. Wiąże się to również z rosnącą produkcją, która w styczniu br. wyniosła 1,12 mld litrów mleka, czego do tej pory jeszcze nigdy nie udało się osiągnąć – podkreśla Waldemar Broś.

- Jeszcze przed świętami zamierzam wystąpić do ministra rolnictwa o próbę przywrócenia interwencji na rynku mleka. Chodzi o zakupy mleka w proszku, jak również masła, po to by ustabilizować rynek i nie dopuścić do spadku cen zbytu. Dwa tygodnie temu wystąpił wzmożony wykup towarów, na zapasy domowe. Obecnie obserwujemy jednak spadek zamówień na rynku wewnętrznym na produkty mleczarskie – dodaje prezes KZSM.

Zdaniem Waldemara Brosia, obecna sytuacja przekłada się na niekorzyść branży również w związku z nadchodzącymi świętami. Co roku było to okres, kiedy rosła sprzedaż produktów mleczarskich, w szczególności twarogów, masła czy śmietany. Natomiast w tym roku sprzedaż może spaść nawet o połowę.