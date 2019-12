Prezes PZHiPBM: Czystorasowe bydło mięsne utrzymuje swoją wysoką cenę

Zdaniem Jacka Zarzeckiego, Prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, mimo spadku cen bydła w tym sezonie, stawki oferowane za bydło czystorasowe ucierpiały w mniejszym stopniu.

W ostatnich tygodniach ceny bydła zaczęły stopniowo odrabiać straty. Według danych Komisji Europejskiej w ostatnim czasie wzrosła również przeciętna cena bydła w krajach Unii Europejskiej. Dane te potwierdzają wzrost ceny bydła w Polsce, w szczególności stawek oferowanych w rozliczeniu na WBC.

– Wzrost cen niewątpliwie poprawi nastroje hodowców i producentów bydła. Co prawda daleko nam jeszcze do cen z roku 2018, ale cieszy tendencja wzrostowa byków oraz krów. Co prawda, ceny jałówek nieznacznie spadły, ale jest to minimalna różnica – mówi Jacek Zarzecki.

Zdaniem Prezesa PZHiPBM, na uwagę zasługuje fakt, że bydło mięsne, a szczególnie rasa limousine utrzymuje swoją wysoką cenę i nie mają na nią wpływu wahania rynkowe.

– Pozytywnym sygnałem jest ponowne otwarcie rynku Arabii Saudyjskiej. Jednak najbardziej cieszy nas wzrost eksportu do Japonii. Wszyscy polscy producenci wołowiny czekają na ponowne otwarcie rynku tureckiego, jak również możliwość wysyłania naszego mięsa do Chin. Kolejnym rynkiem bardzo perspektywicznym dla nas może okazać się rynek algierski – komentuje Zarzecki.

– O tym, że sytuacja na rynku poprawia się świadczy najlepiej fakt rosnącego zapotrzebowania na młode bydło do opasu. Mam nadzieję, że rok 2020 będzie rokiem stabilności i wzrostu dla sektora wołowiny – podkreśla Prezes PZHiPBM.