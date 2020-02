Prezes PZHiPBM: Oszustwa przy zakupie bydła podważają wiarygodność całego łańcucha dostaw

Według Jacka Zarzeckiego, prezesa PZHiPBM, konieczne jest wprowadzanie kompleksowych działań pozwalających ograniczyć proceder oszustw przy zakupie bydła.

- Zdarza się że, jesteśmy proszeni o interwencje w sytuacjach, gdzie rolnik czuje się pokrzywdzony, czy to w relacjach z pośrednikiem, czy też samym zakładem ubojowym. Bywa, że rolnik dostaje rozliczenie, które nie jest dla niego do końca czytelne, bądź nie odpowiada towarowi, który dostarczył. Najczęściej jednak problemy te dotyczą relacji z pośrednikami, poprzez których rolnicy sprzedają w rozliczeniu na WBC. W efekcie rolnik nie dostaje rozliczenia pochodzącego z zakładu ubojowego, tylko kartkę przygotowaną w Excelu przez tego pośrednika – zauważa Prezes PZHiPBM.

Jako przykład Zarzecki podał sytuację, w której byk w wieku 22-23 miesięcy ras mięsnych, według rozliczenia okazanego przed pośrednika, wybił się na ok. 50 proc. Jest to wynik zaniżony o 10-13 proc., co przekłada się na potężną stratę dla rolnika.

- Trzeba pamiętać, że obowiązuje w przepisach prawa coś takiego, jak umowa między rolnikiem, a podmiotem, który od niego kupuje bydło. Rolnik musi pamiętać, że to zabezpiecza jego prawa, a także środki finansowe które z tytułu sprzedaży bydła ma osiągać.

Będziemy wnioskować o to, aby pośrednik w obrocie zwierząt, który nie jest ich właścicielem dłużej niż 30 dni, miał obowiązek przedstawiania takiego rozliczenia ze sprzedaży na WBC rolnikowi, po to aby rozwiać te wszystkie wątpliwości jeśli chodzi o wzajemne rozliczenia – podkreśla Prezes PZHiPBM.

Takie problemy, kiedy dochodzi do oszustw na rynku, jak mówi Zarzecki, podważają wiarygodność nie tylko klasyfikacji EUROP, ale też całego łańcucha dostaw. Rolnicy chcą mieć pewność, że towar, który sprzedają jest uczciwie klasyfikowany i uczciwie wyceniany, a przez takie sytuacje mają co do tego duże wątpliwości.

- Dobrym zabezpieczeniem, choć wiem, że nie każdy ma taką możliwość, jest posiadanie własnej wagi inwentarzowej z homologacją, co pozwoli uniknąć sytuacji w której zwierzę nagle waży mniej o 50-60 kg, bo to jest jego strata. Rolnik musi pamiętać również, że jeżeli sprzedaje na żywą wagę, to zwierzęta powinny być ważone u niego na gospodarstwie, a nie po całym dniu transportu na miejscu dostarczania tych zwierząt. Podczas transportu zwierzęta przebywają w stresie, przez co tracą określoną masę, a po dołożeniu do tego przyjętej „zrzutki”, okazuje się, że wynosi ona nie 5-7 proc., a kilkanaście procent. Z kolei przy sprzedaży na WBC ważne jest ustalenie warunków sprzedaży, żeby rolnik wiedział, że za daną klasę otrzyma określoną cenę, tak by nie okazało się po klasyfikacji, że cena różni się od wcześniej ustalonej – zwraca uwagę Prezes PZHiPBM.

- Jeżeli rolnik ma zastrzeżenia w stosunku do systemu klasyfikacji w danym zakładzie mięsnym, może to wówczas zgłaszać inspekcji handlowej (IJHARS), która prowadzi nad tym nadzór. Rolnik może również poprosić o to, żeby być na linii klasyfikatora, jeśli zakład się zgadza, a są zakłady, które nie robią z tym problemu, żeby zobaczyć jak przebiega cały proces klasyfikacji. Optymalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie niezależnej oceny klasyfikacji EUROP, o co wnioskujemy m.in. w strategii rozwoju Polska Wołowina 2022 – dodaje Jacek Zarzecki.