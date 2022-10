Podczas walnego zgromadzenia delegatów Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego 30 września br. jednogłośnie na prezesa związku wybrano Jacka Zarzeckiego.

W trakcie spotkania Jacek Zarzecki zaznaczył, że dzisiejsza polska polityka rolna została zrewolucjonizowana, a chodzi o ostateczny kształt Krajowego Planu Strategicznego i przeznaczone środki na produkcję zwierzęcą.

- To będzie Krajowy Plan Strategiczny, który będzie wyznaczał kierunki dla polskiego rolnictwa nie na kilka lat, tylko na najbliższe kilkanaście lat. To są rewolucyjne zmiany, które przeszedł KPS, w tym ostatnim terminie kilku tygodni przed zatwierdzeniem. Wprowadzono wielkie zmiany ale pozytywne dla hodowców zwierząt. To są zwiększone środki na dobrostan zwierząt ponad dwukrotnie. To są też inwestycje w dobrostan zwierząt na kwotę ponad 300 mln euro. To jest wsparcie do ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk, to jest wsparcie nie tylko do hodowli bydła ale też innych zwierząt. Środki przeznaczone w Polsce na dobrostan zwierząt są wyższe niż wszystkie kraje członkowskie przeznaczyły w obecnym okresie programowania środków, właśnie na dobrostan. Jestem przekonany, że te środki pozwolą na rozwój polskiej hodowli zwierząt, a przynajmniej powstrzymają rolników z wycofywania się z produkcji zwierzęcej - mówił podczas zgromadzenia Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM.