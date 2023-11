Kryzys, który rozpoczął się w końcówce 2022 roku, ale przeciągnął się na dziesięć miesięcy bieżącego roku, to jeden z największych kryzysów, przez które przechodziliśmy. Teraz mamy do czynienia z ociepleniem na rynku – mówi Paweł Gaca, prezes SM Spomlek.

Prezes Spomleku zwraca uwagę, że odbicie jest bardziej dynamiczne na rynku polskim, a świat podąża za nami. Analitycy wieszczą, że cykl będzie trwał tyle, ile trwa zwykle. Przewidują powrót do tendencji spadkowej do końca III kwartału przyszłego roku i tego się obawiamy. Jednak dzisiaj nic na to nie wskazuje.

