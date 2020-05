Prezes UPEMI o problemach sektora wołowiny

Zdaniem Wiesława Różańskiego, Prezesa UPEMI, problemy na rynku wołowiny zaczęły się już w zeszłym roku, a epidemia koronawirusa pogorszyła jeszcze bardziej sytuację.

- Obecna trudna sytuacja na polskim rynku wołowiny jest powiązana ze szczególnymi cechami tego rynku: wysokim udziałem eksportu, niskim poziomem krajowego spożycia wołowiny, dużym udziałem w zakresie popytu, szczególnie na wołowinę o wyższych walorach jakościowych i o wyższym poziomie cen, ze strony sektora HoReCa, który w znacznym stopniu jest uzależniony od turystyki – mówi Wiesław Różański, Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

Jak przypomina Prezes UPEMI, spadek cen a tym samym spadek opłacalności produkcji wołowiny nastąpił już przed kilkunastu miesiącami m.in.: z powodu incydentalnych uchybień w zakresie warunków uboju dokonywanych przez jednostkowe ubojnie. Zostało to szeroko nagłośnione medialnie co spowodowało kilkunastoprocentowy spadek cen, utrzymujący się w dłuższym okresie czasu.

- W związku z pandemią koronawirusa, w tym faktycznym zamknięciem działalności sektora gastronomii oraz utrudnieniami w zakresie przewozu towarów, w obrębie UE nastąpił skokowy spadek popytu na wołowinę co z kolei skutkuje gwałtownym spadkiem cen. Według informacji przedstawianych przez KOWR ceny zakupu żywca wołowego w okresie 13-19.04.2020 r. były niższe o ok. 5 proc. w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku, a ceny zbytu mięsa wołowego (kompensowane ćwierćtusze wołowe) w tym okresie czasowym były niższe o 2 proc. w stosunku do poprzednich notowań oraz niższe o ok. 4 proc. w stosunku do cen sprzed roku – informuje Wiesław Różański.

Według informacji publikowanych przez KOWR, w skali całej UE nastąpił w tym okresie spadek cen zakupu bydła rzeźnego klasy R3 o 4,6 proc. w stosunku do cen sprzed roku i o 3,5 proc. w stosunku do cen sprzed miesiąca, w skali rocznej najwyższy spadek cen nastąpił w Polsce o 9,5 proc., natomiast w skali miesięcznej najwyższy spadek cen był odnotowany w Holandii aż o 22,4 proc.

- Uruchomione zostały niedawno dopłaty do prywatnego przechowania wołowiny, co mamy nadzieję pomoże realnie branży (6.05.2020 r. ruszył w KOWR nabór wniosków na dopłaty zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/596 z dnia 30 kwietnia 2020 r. przyznającym dopłaty do prywatnego przechowywania świeżego i schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej i ustalające z góry stawkę dopłat) – mówi Prezes UPEMI.

Wiesław Różański, Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Jak apeluje Prezes UPEMI, w obecnej sytuacji epidemii koronawirusa, w tym m.in. do czasu uruchomienia działalności sektora HoReCa oraz ruchu turystycznego konieczne są kolejne szybkie działania interwencyjne na rynku wołowiny, realizowane w ramach mechanizmów UE oraz wsparcia krajowego:

- dopłaty do eksportu wołowiny na rynki poza UE,

- uruchomienie interwencyjnego skupu wołowiny na krajowe rezerwy państwowe,

- inne formy krajowego wsparcia dla rolników i zakładów przetwórczych,

- szybsze uwalnianie gospodarek i powrót do w miarę normalnego funkcjonowania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

- Należy podkreślić, że tylko szybkie i w szerokim zakresie uruchomienie mechanizmów wsparcia może ograniczyć dalszy spadek cen skupu wołowiny a tym samym spadek opłacalności produkcji wołowiny przez polskich rolników i polskie zakłady przetwórcze. Należy również dodać, że poprawa obecnej sytuacji na rynku wołowiny (osiągnięcie wzrostu popytu a tym samym wzrostu cen) będzie trudna do realizacji bez jednoczesnej poprawy sytuacji na rynku wieprzowiny - na rynku UE poziom cen wieprzowiny spadł do najniższego poziomu sprzed kilkunastu miesięcy oraz na rynku mięsa drobiowego - spadek cen w związku ze spadkiem eksportu, spowodowanego m.in. trudnościami transportowymi, utrudnieniami administracyjnymi w zakresie przekraczania granic oraz znacznym wzrostem stawek transportowych – dodaje Różański.