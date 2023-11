Antczak: Odsadzenie po 5 czy 7 dniach jest trochę jak obcinanie psu ogona po kawałku w nadziei, że będzie to mnie bolesne. To nieprawda, fot. Shutterstock

Wczesne separowanie cieląt od matek budzi u niektórych wiele emocji. Jakie są jednak konsekwencje późniejszego odsadzenia cieląt krów mlecznych? Na to pytanie odpowiedziała nam dr inż. Agnieszka Antczak z PFHBiPM, która jakiś czas temu przeprowadziła eksperyment dotyczący tego zagadnienia. „Mając za sobą taki eksperyment, jestem bardzo przeciwna praktyce późniejszego odsadzania cielęcia od krowy” – zaznaczyła nasza rozmówczyni.

Odłączanie cielęcia od krowy zaledwie kilka godzin po urodzeniu przez część społeczeństwa odbierane jest bardzo negatywnie. Warto jednak odstawić emocje na bok i poszukać informacji na temat wpływu dłuższego pozostawiania cielęcia przy matce. Ciekawymi informacjami w tej kwestii podzieliła się z nami dr inż. Agnieszka Antczak z Wydziału Analiz i Rozwoju Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, podczas tegorocznej Szkoły Zimowej Hodowców Bydła.

– W 2000 r. miałam okazję przeprowadzić eksperyment na 75 krowach dotyczący wpływu późniejszego osadzenia cieląt. Już wtedy można było usłyszeć głosy mówiące, że cielę powinno być przy matce, choć wynikały one z nieco innych pobudek. Przede wszystkim chodziło o brak pracowników do opieki nad cielętami, w szczególności do opieki nad zwierzętami w pierwszym miesiącu życia – mówiła dr Antczak.

Eksperyment trwał około 6 miesięcy. Stanowiska zostały przekształcone w niewielkie boksy, w których cielę zostawało z matką co najmniej przez tydzień.

Późniejsze odsadzanie cieląt – rozbudzanie instynktu macierzyńskiego

W zakresie ekonomiki produkcji takie rozwiązanie nie spowodowało negatywnych zmian, jak podkreśliła nasza rozmówczyni, jednak bez problemów się nie obyło.

– Cielęta świetnie radziły sobie z pobieraniem pokarmu, a krowy otaczały je bardzo dobrą opieką. Niestety, instynkt macierzyński, który u Hf-ów jest słabszy, niż u krów ras mniej wydajnych, przez co krowy po porodzie często nie wykazują zainteresowanie cielętami, w przypadku tego eksperymentu ulegał rozbudzeniu. W konsekwencji odseparowanie cielęcia, do którego w końcu dochodziło, było dramatem – zaznaczyła dr Antczak.

Wpływ późniejszego odsadzenia cieląt na ekonomikę produkcji

W tracie eksperymentu nasz rozmówczyni nie odnotowała zwiększonej częstotliwości mastitis, co było wówczas powszechną obawą hodowców. Obawy dotyczyły "psucia" wymienia przez cielęta pijące siarę/mleko z dowolnych strzyków w dowolnym czasie. Oczywiście, w czasie doju dojarz musiał przypilnować, aby nie dopuścić do pustodoju ćwiartki opróżnionej przez cielę, jak podkreśliła dr Antczak.

– Również w zakresie wydajności nie uwidoczniły się większe różnice, jednak nie badałam tego aspektu dokładnie, ponieważ skupiłam się na ograniczeniu pracy ludzkiej niezbędnej do obsługi zwierząt – mówiła dr Antczak. – Natomiast na podstawie mojego doświadczenia zawodowego podejrzewam, że odłączenie cielęcia dopiero po siedmiu dniach powinno spowodować spadek produkcji mleka ze względu na ogromny stres, który utrzymywał się u krów przez co najmniej 5 do 7 dni po zabraniu cielęcia – zaznaczyła.

Późniejsze odsadzenie a zdrowotność cieląt

W zakresie zdrowotności cieląt nie zauważało się różnic. Zarówno te pozostające dłużej przy matkach, jak i odłączane klasycznie, chorowały w takim samym natężeniu, jak poinformowała nasz dr Antczak.

– Sądzę, że to, co cielę zyskało będąc z matką i pobierając siarę, zostało utracone później przez ogromny stres odsadzeniowy – tłumaczyła.

Proces późniejszej separacji jest boleśniejszy dla krowy i cielęcia

Proces odrywania emocjonalnego w czasie eksperymentu trwał ok. 3-4 dni, jak wskazała nasza rozmówczyni.

– Widoczne było, że cierpiały zarówno cielęta, jak i krowy. Mając za sobą taki eksperyment, jestem bardzo przeciwna praktyce późniejszego odsadzania cielęcia od krowy – mówiła dr Antczak. – Zabranie cielęcia zaraz po wylizaniu przez krowę sprawia, że proces odłączenia jest mało bolesny, zarówno dla cielęcia, jak i dla krowy – dodała.

Późniejsze odsadzenie a korzystanie z wiadra ze smoczkiem

Nasza rozmówczyni zaznaczyła, że późniejsze odsadzenie miało także wpływ na proces przyuczania cielęcia od korzystania z wiadra ze smoczkiem.

– Dzięki wczesnej separacji cielę zaczyna uważać człowieka za swojego „żywiciela”, co ułatwia żywienie w okresie odchowu. Z kolei nauczenie cielęcia korzystania z wiadra ze smoczkiem po siedmiu dniach przy krowie, czy nawet dłuższym czasie, co nam się zdarzało, jest bardzo trudne – mówiła.

„Obecnie nie zdecydowałabym się na taki eksperyment”

Dwie dekady temu wiedza na temat dobrostanu była znacznie mniejsza niż obecnie, jak wskazała dr Antczak. Zamierzeniem eksperymentu było ograniczenie nakładów pracy.