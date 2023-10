Rozmowy podczas szczytu grupy G7 w Osace nt. umowy o wolnym handlu między UE a Australią utknęły w martwym punkcie z powodu rozbieżności w kwestii rolnictwa. Do zawiązania umowy nie doszło m.in. z powodu zbyt wygórowanych oczekiwań dotyczących eksportowania do Europy większej ilości cukru oraz wołowiny i baraniny, na które nie przystała UE.

W podobnym tonie wypowiadał się Jerzy Wierzbicki, prezes Pilskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego:

- Nie słyszymy ze strony Pani Przewodniczącej Ursuli von der Leyen, co zyskają hodowcy bydła w zamian za kolejny dostęp do rynku UE dla wołowiny z krajów trzecich. To nie może być presja, to powinna być oferta. Oczekujemy od komisarza Wojciechowskiego, że będzie stał na straży interesów europejskich rolników.