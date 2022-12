Produkcja mleka ekologicznego wciąż należy do produkcji niszowej i kojarzy się z produkcją rozdrobnioną. Można to jednak robić na dużą skalę o czym świadczy gospodarstwo Landgut NEMT GmbH.

Mleko ekologiczne kojarzy się z produkcją raczej rozdrobioną, co nie oznacza, że nie można robić tego na dużą skalę, o czym na własne oczy mogli przekonać się uczestnicy XXV wyjazdu studyjnego na targi EuroTier organizowanego przez Okręgowy Związek Hodowców Bydła w Opolu oraz DLG AgroFood, którzy odwiedzili także zajmujące się produkcją ekologiczną gospodarstwo Landgut NEMT GmbH.

Gospodarstwo rodziny Döbelt

Gospodarstwo należy do rodziny Döbelt od początku lat 90-tych. Pierwotnie prowadził je samodzielnie René Döbelt, zaś po kilku latach dołączył do niego brat, Karsten. Produkcja rozwijana jest w czterech kierunkach – produkcji mleka (680 krów mlecznych), ekologicznej uprawy roślin (1100ha, w tym 600 ha nawadniane, głównie warzywa, w tym ziemniaki, marchewka, pietruszka, cebula, groch, fasola oraz pasza dla bydła), pozyskiwania energii z biogazowni oraz uprawy konwencjonalnej (800 ha pod kukurydzę niezbędną do biogazowni. Ponadto do gospodarstwa należy mleczarnia i serowania, w której przerabianych jest ok. 900 tys. litrów mleka rocznie. Pozostała część mleka, tj. nieco ponad 6 mln litrów trafia na sprzedaż.

Powrót do produkcji mleka ekologicznego

W zakresie produkcji mleka gospodarstwo w latach 1991-2001 zajmowało się pozyskiwaniem surowca ekologicznego, jednak duże niemieckie mleczarnie na początku tego wieku nie były skłonne dopłacać za mleko ekologiczne, w związku z czym bracia Döbelt postanowili przejść na produkcję konwencjonalną. Niedawno jednak postanowili wrócić do produkcji mleka ekologicznego i w kwietniu br. rozpoczęli wprowadzanie niezbędnych zmian. Proces zakończył się na początku października. Jak stwierdził Christoph Döbelt, syn René, który oprowadzał uczestników wyjazdu po gospodarstwie, przestawienie produkcji było stosunkowo szybkie ze względu na własne uprawy ekologiczne.

Wydajność krów podczas produkcji konwencjonalnej wynosiła 11,4 tys. litrów mleka sprzedanego, po zamianie spadła zaś do niewielu ponad 9 tys. Ponadto mleko ekologiczne jest nieco „chudsze” niż konwencjonalne i zawiera 3,4 proc. tłuszczu. Obecnie celem gospodarzy jest osiągnięcie wydajności na poziomie 9,5 tys.

Warunki utrzymania

Bydło utrzymywane w oborze wolnostanowiskowej. Obsługa krów składa się z 12 osób. Młodzieżą zajmuje się osobny zespół. Krowy dojone są na karuzeli wewnętrznej liczącej 32 stanowiska udojowe. Jest to dość stare rozwiązane, jak zaznaczył Döbelt dodając, że wykorzystywane jest od 1994 r., tj. od chwili oddania obory do użytku.

Wcześniej bydło było utrzymywane na matach gumowych, jednak później gospodarze zdecydowali się na materace słomiano-wapienne, co przyniosło wzrost wydajności w wysokości ok. 2 litrów od sztuki, jak zaznaczył nasz przewodnik.

Krowy mogą wcześniej wrócić z obowiązkowego wypasu

Prowadzenie produkcji ekologicznej wiąże się z obowiązkowym wypasem w sezonie pastwiskowym. Jak tłumaczył Döbelt każda grupa raz dziennie musi wychodzić na pastwisko, gdzie powinna przebywać przynajmniej sześć godzin, jednak gospodarze postanowili zapewnić krowom swobodny powrót, więc jeżeli zgłodnieją czy też przegrzeją się, to mogą wrócić do obory wcześniej, z czego chętnie korzystają.

Problem z nadmiarem włókna w dawce

Na stół paszowy dla krów laktacji trafiają kiszonka z traw i z kukurydzy oraz pasze treściwe składające się ze zbóż ekologicznych oraz komponentów białkowych, jak np. łubin. Obecnie gospodarze testują wykorzystanie makuchów z łubinu i soi, ze względu na białko chronione, choć są one stosunkowo trudno dostępne. Jak tłumaczył Christoph, wcześniej zwierzęta otrzymywały dawkę pokarmową zawierającą 2/3 kiszonki z kukurydzy i 1/3 kiszonki z traw, jednak obecnie te proporcje się zmieniły i wynoszą 1:1, z czym wiąże się problem nadmiaru włókna w dawce.

Wyzwania zdrowotne

Gospodarstwo musi spełniać wymogi w zakresie stosowania antybiotyków. Mogą być one stosowane jedynie zgodnie z zaleceniami lekarza, po wykonaniu antybiogramu. Warto jednak wspomnieć, że LKS utrzymuje się w granicach 200 tys.

Innym wyzwaniem jest kąpiel racic. Jak pojmował Döbelt w gospodarstwach ekologicznych nie można stosować praktycznie żadnych skutecznych preparatów do kąpieli racic. W gospodarstwie zatrudniony jest pracownik do pielęgnacji racic, a krowy poddawane są korekcji racic cztery razy w roku.

Kontrola przeżuwania to nieoceniona pomoc

W gospodarstwie rodziny Döbelt wiele uwagi poświęca się kontrolowaniu przeżuwania. W tym celu wykorzystywane są sensory umieszone w kolczykach firmy CowManager, które zastąpiły używane wcześniej pedometry.

Jest to drogi system, jednak godny polecenia, ponieważ zbiera wiele przydatnych informacji, jak zaznaczył Christoph dodając, że całkowicie zmienił on zarządzanie przeżuwaniem, a o chorobie krowy obsługa dowiaduje się nie w momencie, gdy tej spada wydajność, a na trzy dni wcześniej, gdyż system wykrywa anomalie w schemacie przeżuwania. System ten wykrywa również ruję.

Odchów cieląt wyłącznie na mleku pełnym

Odchów cieląt odbywa się w budkach a następnie kojcach grupowych. W gospodarstwie nie wykorzystuje się już automatów do odpajania cieląt, tylko poidła grupowe z dziesięcioma smoczkami, gdyż gospodarze uznali, że automaty są zbyt awaryjne, a przyuczanie cieląt wymaga zbyt dużo czasu. Cielęta otrzymują wyłącznie mleko pełne, gdyż stosowanie preparatów mlekozastępczych nie jest dozwolone. Długość okresu odpajania wynosi 90 dni.

Własna biogazownia o mocy 1 MW

Od 2007 r. gospodarstwie funkcjonuje biogazownia o mocy 1 MW, która zapewnia gospodarstwu samowystarczalność energetyczną. Nadmiar prądu sprzedawany jest do sieci w gwarantowanej cenie 22 centów. Poferment z biogazowni wykorzystywany jest na polach należących do rodziny.

Na potrzeby biogazowni rocznie zużywane jest 60 do 80 ton gnojowicy oraz 40 ton kiszonki z kukurydzy. Koszty wsadu to ok. 12-14 centów, a koszty stałe to ok. 6-7 centów, więc łączy koszt produkcji oscyluje w granicach 18-20 centów, a zysk ok. 2-4 centów, jak tłumaczył młody Döbelt.

Czy to się opłaca?

Bracia Döbelt nie trafili na najlepszy czas na zmianę systemu produkcji. Zgodnie z danymi prezentowanymi przez PFHBiPM cena skupu mleka ekologicznego na rynku europejskim wyniosła we wrześniu 2022 r. 58,9 EUR/100 kg, zaś konwencjonalnego 54,5 EUR/100 kg. Obecnie premia za mleko ekologiczne jest bardzo niska (4,4 EUR). W niektórych krajach, jak np. Estonia czy Łotwa, cena mleka ekologicznego jest niższa niż konwencjonalnego.

W ostatnich latach sytuacja wyglądała jednak inaczej i różnica w cenach była utrzymywała się na poziomie ok. 15 centów. Obecnie, przez znaczny wzrost cen mleka konwencjonalnego w Niemczech, i mniejszy w przypadku mleka ekologicznego, różnica wynosi 2-4 ceny, jak tłumaczył Christoph Döbelt dodając, że mimo tego rodzina pozostanie przy produkcji ekologicznej. Syn gospodarza zaznaczył również, że ceny skupu mleka ekologicznego są zdecydowanie stabilniejsze niż mleka konwencjonalnego. Utrzymują się one w okolicy 50 centów, podczas gdy ceny mleka konwencjonalnego potrafiły spaść do poziomu 35 centów.

Mleczarnia przy gospodarstwie

Uczestnicy wyjazdu mieli również możliwość zwiedzenia wspomnianej mleczarni należącej do rodziny gospodarzy. Ma ona status mleczarni przy gospodarstwie. Produkowane w niej są mleko pasteryzowane, jogurt, twarogi, sery żółte oraz sery dojrzewające. Szczegóły z wizyty już wkrótce na naszym portalu.