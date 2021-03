Produkcja mleka we Francji nieznacznie wzrasta

We Francji producenci mleka w zeszłym roku nieco zwiększyli produkcję. Jak podała służba statystyczna francuskiego ministerstwa rolnictwa (Agreste), w 2020 roku wyprodukowano około 24,0 miliardów litrów mleka.

W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to wzrost o 0,6 proc. Zdecydowanie największy udział w całkowitej objętości mleka, wynoszący 78,9 proc., nadal miały gospodarstwa konwencjonalne, które jednak powoli tracą na znaczeniu.

W przypadku produktów o chronionych nazwach pochodzenia (ChNP) i chronionych oznaczeniach geograficznych (ChOG) w 2020 r. 16,5 proc. mleka trafiło do ich produkcji. Według Agreste w 2019 r. było to 16,2 proc. Jednocześnie udział mleka ekologicznego wzrósł z 4,2 proc. w 2019 roku do 4,6 proc. w 2020 r.

Według statystyk podczas do dalszego przetwarzania w ubiegłym roku trafiło około 2,9 miliarda litrów mleka. Odpowiada to wzrostowi o 2,1 proc. Zwiększyła się również produkcja jogurtów i deserów mlecznych o 1,9 proc, do 2,0 mln ton. Przyrost produkcji masła był niższy i wyniósł 348, 902 tys. ton, czyli tylko o 0,8 proc. więcej niż w 2019 r.

Spadek produkcji serów

W międzyczasie francuscy producenci sera ograniczyli produkcję. Według Agreste w zeszłym roku wyprodukowano łącznie około 1,7 miliona ton sera - z wyłączeniem sera do fondue. Odpowiadało to spadkowi rzędu 1,5 proc. Spadek był najbardziej wyraźny w przypadku serów miękkich. Przy 399, 914 tys. ton wyprodukowano ich o 1,4 proc. mniej. W przypadku serów półtwardych łączna ilość wyniosła 240,268 tys. ton, co odpowiada redukcji o 1,2 proc. Producenci serów twardych zmniejszyli produkcję o 0,7 proc. do łącznie 341, 638 tys. ton, natomiast serów śmietankowych o 0,6 proc. do 576,706 tys. ton. Nie osiągnięto również zeszłorocznej ilości w przypadku produkcji serwatki w proszku. Przy 484,813 tys. ton wyprodukowano jej o 1,6 proc. mniej niż w 2019 roku.

Hodowcy małych przeżuwaczy energiczniej zwiększali produkcję mleka niż hodowcy bydła. Według Agreste zebrano 501,5 mln litrów mleka koziego i 297,1 mln litrów mleka owczego. Odpowiadało to wzrostowi odpowiednio o 3,9 proc. i 2,1 proc.