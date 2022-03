Większość producentów mleka nie wyobraża sobie żywienia bydła bez udziału pasz pochodzących z kukurydzy. O wielu ważnych aspektach zakresie produkcji ziarna kukurydzy na potrzeby żywieniowe można było usłyszeć podczas zorganizowanej przez Podlaski ODR konferencji pt. „Produkcja ziarna kukurydzy na potrzeby żywienia zwierząt”.

Za nami kolejna konferencja edukacyjno-szkoleniowa w ramach realizowanego programu Seeds for Future. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu zorganizował wydarzenie mające na celu uzupełnienie wiedzy rolników w zakresie produkcji ziarna kukurydzy na potrzeby żywienia zwierząt. Obecnie zdecydowana większość producentów mleka nie wyobraża sobie żywienia bydła bez udziału pasz pochodzących z kukurydzy. Roślina ta stanowi podstawowe źródło energii, tym samym ma największe znaczenie w produkcji pasz dla zwierząt.

W spotkaniu wzięli udział Lech Antoni Kołakowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jacek Bogucki - Senator RP, Łukasz Siekierko - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Robert Jabłoński – zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, Katarzyna Roszkowska – Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łomży, Grzegorz Żochowski – Kierownik BP ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem, Krzysztof Czajkowski – Kierownik PT KRUS w Wysokiem Mazowieckiem, Dr. Inż. Janusz Lisowski – profesor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Arkadiusz Kalinowski – Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian Krzyżewo, Paweł Grodzki – Przewodniczący Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Wysokiem Mazowieckiem, Pracownicy Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, przedstawiciele firm z branży agro, wykładowcy, media oraz licznie zgromadzeni rolnicy.

Wojciech Mojkowski, Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przywitał zgromadzonych gości i podziękował za tak liczne przybycie rolników, pomimo rozpoczętych już prac polowych. Głos zabrał również Lech Antoni Kołakowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który wspomniał o ciężkiej sytuacji panującej w obecnych czasach. „Praca na rzecz rolnictwa jest Polską Racją stanu, dziękuję wszystkim rolnikom za trud jaki wkładają w rozwój obszarów wiejskich”, jak mówił do zgromadzonych.

W programie konferencji pojawiło się wiele zagadnień tj. obniżenie kosztów w uprawie i ochronie kukurydzy oraz jej nawożenie, uzupełnione o technologie zapewniające wysokie plonowanie złotego ziarna. Uprawa kukurydzy jest procesem specyficznym technologicznie. Czynnikami rzutującymi na jej przebieg są: dobór odmian, stanowisko w zmianowaniu, gęstość siewu, metody zbioru, dojrzałość zbieranych roślin oraz ich późniejsza konserwacja. Wymienione zagadnienia zostały szeroko przedstawione przez zaproszonych prelegentów.

Obniżenie kosztów uprawy kukurydzy

Zagadnieniem obniżenia kosztów uprawy kukurydzy zajął się prof. dr hab. Tadeusz Michalski. Aby uzyskać pełną efektywność uprawy kukurydzy, należy zadbać o właściwe stanowisko i dobór odmiany; zbilansowanie i precyzję w nawożeniu oraz dokładność i terminowość zabiegów. Równolegle zadbać trzeba też o obniżenie nakładów. Obniżenie kosztów produkcji jest tylko z pozoru zabiegiem prostym, bowiem nie może prowadzić do obniżenia wydajności oraz jakości plonów. Aby racjonalność nakładów była skuteczna, oparta musi być na gruntownej znajomości agrotechniki i ekonomii. Istotny jest wybór poziomu intensywności, dostosowanie nakładów do warunków siedliskowych oraz zwiększenie tempa i precyzji stosowania poszczególnych zabiegów.

Nawożenie kukurydzy

Technologie obniżające koszty i zapewniające wysokie plonowanie przedstawił Grzegorz Grochot z Corteva Agriscience. Kolejnym prelegentem był Piotr Zawistowski z Rolpol Ołdakowscy Sp. J., który przedstawił wyniki badań efektywności i szybkości działania wysoko reaktywnego wapna nawozowego Lider, jakie na swoich poletkach doświadczalnych przeprowadziła Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie. Celem doświadczenia było określenie wpływu zastosowanych dawek nawozu wapniowego Lider na pH gleby, zawartość próchnicy a w efekcie na plon kiszonki i ziarna kukurydzy. Doświadczenie przeprowadzono na typowej odmianie kukurydzy o FAO 240. Na wszystkich poletkach zastosowano takie samo nawożenie oraz zastosowano ochronę herbicydową. Kukurydzę na kiszonkę zebrano pod koniec września a na ziarno miesiąc później. Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą o skuteczności wapna lider.

O czym należy pamiętać, by prawidłowo ochronić kukurydzę?

Jacek Choromański z firmy Bayer odpowiedział na pytanie o czym należy pamiętać, by prawidłowo ochronić kukurydzę przed czyhającymi na nią zagrożeniami? Kukurydza jest jednym z tych gatunków, w przypadku których sukces w uprawie zależy od starannego przestrzegania zaleceń związanych z ochroną. Szczególnie ważne jest to w pierwszych fazach wzrostu, w czasie których rośliny są bardzo narażone na konkurencję ze strony chwastów. Zaniedbania w ich zwalczaniu prowadzą do znacznego spadku plonu.

Ziarno kukurydzy w żywieniu bydła

Temat wykorzystania ziarna kukurydzy w żywieniu bydła omówił dr. Inż. Robert Mikuła. Ziarno kukurydzy charakteryzuje się największą wartością energetyczną w porównaniu do pozostałych zbóż powszechnie wykorzystywanych w żywieniu bydła. Dlatego też trudno wyobrazić sobie dawkę pokarmową bez udziału ziarna tego zboża w dawce dla wysokowydajnych krów mlecznych.

Najważniejsze korzyści ze stosowania suszonego ziarna kukurydzy w żywieniu krów mlecznych w porównaniu z ziarnem innych zbóż to:

- największa zawartość skrobi i koncentracja energii

- najmniejszy stopień rozkładu skrobi w żwaczu, najwięcej skrobi „by-pass”

- zmniejszenie ryzyka kwasicy żwacza

- największa zawartość białka trawionego w jelicie pochodzącego z paszy

Świadoma produkcja „pasz kukurydzianych” oraz ich precyzyjne stosowanie w żywieniu krów mlecznych jest nie tylko podstawowym, ale również niezbędnym aspektem umożliwiającym uzyskanie wysokiej wydajności mlecznej bez pogorszenia statusu zdrowotnego i płodności wysokowydajnych krów mlecznych XXI wieku.

Ocena wartości pokarmowej kiszonki oraz jakości zakiszania

Ocena wartości pokarmowej kiszonki oraz jakości zakiszania na podstawie analizy NIRS z elementami oceny organoleptycznej, było zagadnieniem, które omówiła się Anna Jatkowska, doradca żywieniowy z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Kiszonka z kukurydzy od wielu lat jest kluczowym komponentem dawek pokarmowych w stadach krów mlecznych. Podstawową analizę paszy możemy wykonać już w gospodarstwie, kierując się oceną organoleptyczną wg. tzw. klucza królewieckiego, obejmującego zapach, smak, barwę oraz strukturę. Stale rosnąca wydajność krów zmusza nas jednak do stosowania precyzyjnych a jednocześnie szybkich analiz pasz, tak aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby wysokowydajnych zwierząt. Jest to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu metody NIRS – opartej na regresji względem metody referencyjnej i dokonującej pomiarów w bliskiej podczerwieni. Pozwala to na określenie wartości pokarmowej pasz a także jakości procesu zakiszania, które są niezbędne przy każdym prawidłowym i ekonomicznym bilansowaniu dawki pokarmowej.

Podczas spotkania rolnicy, którzy przywieźli próby kiszonki z kukurydzy mogli skorzystać z przeprowadzenia analizy paszy w przenośnym laboratorium NIRS.

Precyzyjny siew kukurydzy

Kukurydza jest rośliną uprawową zyskującą ciągle popularność, a przez to rośnie areał jej uprawy. Dlatego też coraz większa liczba rolników jest zainteresowana maszynami, w tym siewnikami. Temat technologii siewu przedstawił Tomasz Towpik reprezentujący firmę Horsch, który zwrócił uwagę na procesy jakie wybierają rolnicy w zależności od celów uprawowych, trudno zatem jest znaleźć optymalne rozwiązanie dla producentów szukających wydajnego siewu na dużej powierzchni oraz rolników, który sieją różne kultury w zróżnicowanych warunkach glebowych. Firma Horsch w palecie siewników punktowych dysponuje rozwiązaniami, które pozwalają osiągnąć założoną precyzję siewu praktycznie w każdej technologii uprawy i wykorzystania kukurydzy. Wprowadzenie różnych sposobów transportu ziarna (system podciśnienia lub nadciśnienia) umożliwiło jeszcze pełniejsze dopasowanie maszyny do potrzeb gospodarstwa. Niezmiennym pozostaje nacisk na precyzję siewu, która jest podstawą do maksymalnego wykorzystania potencjału plonotwórczego kukurydzy.

Konferencja zorganizowana z inicjatywy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie miała na celu transfer wiedzy pomiędzy światem nauki, doradztwem, producentami kukurydzy i hodowcami zwierząt. Poszerzenie świadomości rolników i mieszkańców obszarów wiejskich we wspomnianych wyżej tematach przyczyni się do zwiększenia zastosowania ziarna kukurydzy w żywieniu zwierząt i codziennej praktyce produkcji mleka.