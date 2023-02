Zwierzęta to doskonałe medium przechowywania wysokojakościowej żywności, którą można udostępnić w momencie, gdy jest potrzebna. W związku z tym produkty odzwierzęce mają tak naprawdę najlepsze wyniki kosztowe – tłumaczył prof. dr Peer Ederer podczas IX Forum Sektora Wołowiny, który omówił różne możliwości zdobycia brakującej ilości białka. Podkreślił on także, że istnienie konkurencji pomiędzy produkcją żywności praz produkcją pasz jest mitem.

Podczas IX Forum Sektora Wołowiny przedstawiciele branży wołowej wraz z międzynarodowym gronem ekspertów podjęli wiele starań, aby pokazać prawdziwy obraz produkcji żywca wołowego, emisji gazów cieplarnianych, wpływu spożywania czerwonego mięsa na organizm ludzki, jak również wyjaśnić ile tak naprawdę wiadomo o produkcji substytutów mięsa, w tym mięsa hodowanego komórkowo.

Jakie jest spożycie białka na świecie?

Ciekawym punktem spotkania omówienie możliwości zaopatrzenia ludzkości w odpowiednią ilość białka w perspektywie gwałtownego wzrostu światowej populacji.

– Mieszkańcy zamożnych państw, w tym krajów Ameryki Północnej i Europy, Korei Południowej oraz Japonii, spożywają ponad 100g białka dziennie. W krajach tych 2/3 spożywanego białka pochodzi ze źródeł zwierzęcych. Poziom 100g/osobę/dzień przekraczany jest również w Chinach, jednak tam jedynie 40 proc. białka jest pochodzenia zwierzęcego. W krajach uboższych dobowe spożycie białka osiąga 60g – mówił prof. dr Peer Ederer, członek Rady Naukowej Światowej Organizacji Rolników.

Optymalny poziom spożycia białka

Jak tłumaczył, nie da się łatwo określić jaki poziom dobowy spożycia białka jest optymalny. Amerykańska Narodowa Akademia Medyczna twierdzi, że wystarczy 50g, z kolei w UE poziom ten określono na 64g, zaś badacze zajmujący się ubóstwem zalecają spożycie na poziomie 75 gr, jak wyliczał ekspert.

– Jeśli jednak spojrzymy na dane epidemiologiczne, za którymi nie stoją komisje sponsorowane przez rządy, na dane czysto naukowe, to optymalny poziom spożycia białka wynosi 100g/osobę/dobę. Moim zdaniem najlepsze źródła informacji to te, które nie są rządowe – stwierdził Ederer.

Skąd wziąć brakującą ilość białka?

Ekspert rozważył różne możliwości zdobycia brakującej ilości białka.

– Możemy spojrzeć na Indie, gdzie konsumuje się wiele roślin strączkowych i orzechów, po 15g/osobę/dobę. Może wszyscy powinniśmy jeść więcej roślin strączkowych i orzechów? Jednak Indie od lat nie są w stanie odpowiednio zwiększyć produkcji roślin strączkowych i orzechów, gdyż trudno się je uprawia. Do tego rośliny strączkowe przez spożyciem wymagają co najmniej dwóch godzin gotowania, co jest kłopotliwe w regionach z niedoborami paliwa. Do tego zbiory są raz w roku, a potem trzeba przechowywać plon, co jest problematyczne. Natomiast zwierzę można ubić w dowolnym momencie w ciągu roku. Jest to znacznie bezpieczniejsze źródło białka – zaznaczył mówca.

Kolejnym rozwiązaniem mogłoby być zwiększenie spożycia warzyw, jak w Chinach, jednak, pomimo nieocenionych korzyści związanych ze spożywaniem warzyw, i to rozwiązanie nie może stanowić odpowiedzi na problem niedoboru białka na świecie, jak podkreślił Ederer.

– Spójrzmy na odpady, na marnowanie żywności. W przypadku białek zwierzęcych jest to 20 proc. w skali świata. Marnowanie warzyw sięga 50 proc., gdyż rośliny szybko gniją podczas przechowywania. Z kolei przy owocach jest to 70 proc. – tłumaczył prelegent.

– Zwierzęta to doskonałe medium przechowywania wysokojakościowej żywności, którą można udostępnić w momencie, gdy jest potrzebna. W związku z tym produkty odzwierzęce mają tak naprawdę najlepsze wyniki kosztowe – dodał.

Ederer stwierdził, że przy konieczności zapewnienia dwukrotnie większość ilości białka w skali świata potrzeba zarówno większej ilości roślin strączkowych, orzechów i warzyw, jak i więcej nabiału, ryb, wołowiny, wieprzowiny i mięsa drobiowego.

– Potrzeba jest lepiej funkcjonująca produkcja rolna na poziomie globalnym. Ponadto musimy też zmniejszyć ilość odpadów – zaznaczył.

Produkcja pasz i żywności nie konkurują ze sobą

Ederer odniósł się również do zarzutów, zgodnie z którymi na produkcję pasz przeznaczane są tereny i zasoby, które mogłyby swobodnie zostać wykorzystane pod uprawę roślin wykorzystywanych w produkcji żywności. Podkreślił, że istnienie konkurencji pomiędzy produkcją żywności praz produkcją pasz jest mitem.

– Konkurencja tak naprawdę rozgrywa się gdzie indziej. Dotyczy ona produkcji pasz i paliw. Jeśli przyjrzymy się jak produkcja z gruntów uprawowych przepływaj do produkcji pasz i paliw zobaczmy, że więcej biomateriałów, które są dostępne w rolnictwie przeznaczanych jest na produkcję paliw. To tu rozgrywa się prawdziwa konkurencja. Tak naprawdę zbyt wiele cennych materiałów rolnych przekształcamy w paliwa, podczas gdy mogłyby one posłużyć produkcji zwierzęcej, a więc produkcji żywności wysokiej jakości – stwierdził Ederer.