Brak rozgraniczenia produkcji roślinnej od zwierzęcej przy szacowaniu strat związanych z suszą wiąże się z ogromnymi stratami ponoszonymi przez hodowców. W przypadku gospodarstwa Unieżyckich było to 170 tys. zł. Hodowca zaznacza, że rząd „cały czas zapewnia o wsparciu hodowli i znaczeniu produkcji zwierzęcej, jednak potem nic nie robi z tak niesprawiedliwymi dla hodowców przepisami”. W jego ocenie tłumaczenia rządu nie są przekonujące.

Brak rozgraniczenia produkcji roślinnej od zwierzęcej przy szacowaniu strat związanych z suszą jest od wielu lat zmorą polskich hodowców. Postulat o zmiany w tym zakresie pojawia się regularnie, padają także obietnice ze strony rządu, jednak póki co problem nie został rozwiązany.

Kolejne obietnice w sprawie rozdzielenia produkcji zwierzęcej i roślinnej przy szacowaniu strat

– W zeszłym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie poświęcone temu zagadnieniu, tym razem z wojewodą zachodniopomorskim, podczas którego okazało się, że choć ponownie obiecywano nam rozdzielenie produkcji zwierzęcej i roślinnej w kwestii strat suszowych, to nadal będą one liczone łącznie. Niestety powoduje to, że współczynnik wychodzi zdecydowanie niższy. Właśnie dlatego obiecywano nam, że zostanie to zmienione, jednak na razie postanowiono pozostawić rozwiązania obwiązujące we wcześniejszych latach – mówi Dariusz Unieżycki, przedstawiciel Gospodarstwa Rolnego Aleksandra Unieżycka - hodowla bydła mięsnego Angus Aberdeen w województwie zachodniopomorskim. – W tym roku, przed składaniem wniosków suszowych docierały do nas sygnały, że tym razem produkcja roślinna i zwierzęca będą rozdzielone, jednak ponownie okazało się to pustą obietnicą – dodaje.

Zapewnienia rządu o wsparciu hodowli nie mają pokrycia w działaniach

Nasz rozmówca zaznacza, że ministerstwo rolnictwa „cały czas zapewnia o wsparciu hodowli i znaczeniu produkcji zwierzęcej, jednak potem nic nie robi z tak niesprawiedliwymi dla hodowców przepisami”.

– Nie rozumiem w jaki sposób zwierzęta mają powodować mniejsze straty suszowe. Zapewniam, że trawy na pastwiskach nie są bardziej odporne na suszę niż zboża. Ministerstwo rolnictwa doskonale zdaje sobie sprawę, że „pasze rosną na polu”, a jak jest susza to nie rosną. Nie ma paszy nie ma zwierząt. Bydło, które stoi na wypalonym słońcem pastwisku nie czerpie energii ze słońca – podkreśla Unieżycki.

Co się stało z zeszłorocznymi obietnicami ministra Kowalczyka?

Wspomina także, że wiosną zeszłego roku, po serii protestów, minister Kowalczyk wraz z Komitetem Protestacyjnym Rolników Pomorza Zachodniego doszli do porozumienia. Jednym z jego punktów było właśnie oddzielenie produkcji roślinnej i zwierzęcej przy szacowaniu strat. Niestety, na obietnicach się skończyło.

– Dogadali się, podpisali i rozjechali do domów, po czym, gdy rolnicy zaczęli składać wnioski, okazało się, że produkcje te są nadal połączone. Gdy później jeden z sygnatariuszy porozumienia zapytał o to ministra Kowalczyka, to ten nie zaszczycił go nawet odpowiedzią, odwrócił się i odszedł. Ale o wsparciu hodowli rząd będzie mówić dużo i głośno – zaznacza nasz rozmówca.

Szacowanie start przy produkcji zwierzęcej – różnica 170 tys. zł

Nasz rozmówca podkreśla, że niedotrzymanie obietnicy przez ministra dotknęło wielu hodowców. W przypadku Unieżyckich starta wyniosła ok. 170 tys. zł.

– To właśnie ta produkcja zwierzęca, tak „wspierana przez rządzących” zaniżyła współczynnik o kilka procent poniżej 30 proc. progu otrzymania wsparcia suszowego – informuje Unieżycki.

Zmiany w szacowaniu strat byłyby niezgodne z przepisami?

Rząd twierdzi, że zmiany problematycznych zapisów nie są możliwe ze względu na przepisy unijne i międzynarodowe. W czerwcu bieżącego roku Aleksandra Szelągowska, wicedyrektor Departamentu Budżetu MRiRW, tłumaczyła, że porozumienie z WTO, które zostało podpisane również przez Polskę, „zobowiązuje nas do tego, aby można było kierować pomoc z budżetu państwa dla producenta rolnego tylko wtedy, kiedy traci 30 proc. średniego dochodu brutto lub jego wartości netto, z wyłączeniem płatności uzyskanych z tytułu tych samych lub podobnych programów wsparcia w okresie ostatnich trzech lat”. Oznacza to, że pomoc może być udzielana tylko wtedy, kiedy występuje utrata 30 proc. średniego dochodu gospodarstwa, czyli nie produkcji roślinnej, nie produkcji zwierzęcej, ale średniego dochodu całego gospodarstwa.

Wojciechowski: unijny przepis nie wyklucza hodowców z pomocy, wręcz przeciwnie

Z kolei Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, zaznacza, że zgodnie z art. 25 ust. 8 rozporządzenia UE 2472/2022 (Rozporządzenie 2022/2472 uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), „utratę dochodu można obliczać albo na poziomie rocznej produkcji rolnej gospodarstwa, na poziomie upraw albo zwierząt gospodarskich”, więc „przepis unijny nie wyklucza hodowców z pomocy, wręcz przeciwnie, włącza ich w system tej pomocy”.

Czy oznacza to, że można rozdzielić produkcję zwierzęcą i roślinną przy szacowaniu strat związanych z suszą?

Z ukraińskim zbożem się udało, ale ze wsparciem hodowców już nie?

Nasz rozmówca wskazuje, że wymówki rządu nie przemawiają do hodowców, ponieważ w niektórych przypadkach rząd potrafi się sprzeciwiać UE.

– W tym tygodniu rozmawiałem z pracownicą działu budżetowego ministerstwa rolnictwa, która poinformowała mnie, że do rozdzielenia nie dojdzie, ponieważ przepisy krajowe muszą być dostosowane do dyrektyw unijnych i ministerstwo nic nie może na to poradzić. W naszej ocenie to nielogiczne, ponieważ jeśli minister Telus chce pomóc polskim rolnikom i hodowcom, tak jak zapowiada, i potrafi się postawić Unii w przypadku importu ukraińskiego zboża do Polski, to dlaczego nie zachowa się podobnie w przypadku tych dyrektyw, które każą łączyć produkcję roślinną i zwierzęca? To tylko kwestia dobrej woli i konsekwencji. W jednej kwestii się postawił, a w drugiej stwierdza, że nie warto i Unia nadal może niszczyć hodowców? Nie zgadzamy się na takie podejście, szczególnie w kontekście wielkich słów o wsparciu i roli hodowli w Polsce – stwierdza Unieżycki.

Sektor produkcji zwierzęcej będzie podejmował dalsze próby

Nasz rozmówca zaznacza, że Polski Związek Hodowców i Producentów Była Mięsnego wystosował w tej sprawie pismo do ministerstwa.

– Czekamy na odpowiedź. Również Zachodniopomorska Izba Rolna chce zorganizować spotkanie z minister Gembicką. Nie poddajemy się. Miejmy nadzieję, że w uda nam się coś zdziałać – podsumowuje Unieżycki.

Rolnicy ponownie protestują w tej sprawie

Kilka dni temu rolnicy z województwa zachodniopomorskiego zorganizowali kolejny protest w tej sprawie.

Wieści o proteście dotarły do ministra rolnictwa, Roberta Telusa, który zapowiedział, że pojawi się i przedstawi rozwiązania w kwestii rozdzielenia produkcji roślinnej od zwierzęcej. Oby nie skończyło się jak w zeszłym roku.