Produkcja zwierzęca i neutralność klimatyczna – czy da się to połączyć?

Podziel się

Okres trwania metanu pochodzącego z produkcji zwierzęcej to 10 lat, zaś metanu paliwowego to 100 lat. Uwzględnienie tej informacji w obliczeniach spowodowałoby zmniejszenie udziału produkcji mleka i mięsa w ogólnej emisji gazów cieplarnianych, fot. A. Troska

Naturalna klimatycznie produkcja zwierzęca to cel trudny do osiągnięcia, jednak musimy do niego dążyć, jak tłumaczył prof. Grela podczas VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie dodając, że podstawą są redukcja strat energii z paszy, jakościowy bilans białka oraz wiedza np. o tym, że metan metanowi nie jest równy.

PARTNER SERWISU

W dyskusjach na temat neutralności klimatycznej coraz częściej podkreślana jest rola produkcji zwierzęcej. Podczas VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie, które odbyło się w dniach 24-25 listopada 2022 r. w Warszawie, temat ten przybliżył prof. dr hab. Eugeniusz Grela z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Optymalizacja żywienia Jak tłumaczył prof. Grela, podstawą w ograniczaniu wpływu chowu zwierząt na środowisko jest optymalizacja żywienia polegająca na dostarczaniu im wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w ilościach odpowiadających ich zapotrzebowaniu bytowemu i produkcyjnemu, we właściwych proporcjach oraz odpowiednio przyrządzanych. – W żywieniu każdej kategorii wiekowej i fizjologicznej zwierząt należy dążyć do optymalizacji poziomu i dostępności składników pokarmowych – mówił prelegent. Minimalizacja strat Zaznaczył również, że mówiąc o wpływie produkcji zwierzęcej na neutralność środowiskową, na wielkość strat jakie mają miejsce podczas przetwarzania paszy na produkty zwierzęce, należy spojrzeć na straty na poszczególnych etapach metabolizmu w organizmie zwierząt. – Musimy się zastanowić jakie są straty i jak je niwelować? Jakie działania podjąć w dążeniach do neutralności klimatycznej w obrębie produkcji zwierzęcej – tłumaczył prof. Grela. Zgodnie z przedstawionymi danymi straty pobranej energii to m.in. strata energii w kale (ok. 30 proc.), strata energii w moczu (2 proc.) oraz gazach (8 proc.), które wynikają z przemian metabolicznych. Prelegent tłumaczył, że straty azotu w moczu można ograniczać poprzez prawidłowe zbilansowanie dawki pod względem białka, zarówno pod kątem ilości, jak i jakości. – Dziś problem jakości białek jest coraz bardziej doceniany w problematyce ochrony środowiska i zmniejszenia wpływu produkcji zwierzęcej. Trzeba zbilansować aminokwasy, ponieważ, jak w beczce Liebiga, osiągamy maksymalnie poziom wskazany przez najkrótszą klepkę, jeśli więc w pożywieniu brakuje jakiegoś aminokwasu to reszta jest metabolizowana i wydalana, dochodzi więc do marnowania paszy i zwiększonych strat azotu – wskazał. Do pozostałych strat zalicza się starty na energię termiczną (30 proc.). Po odjęciu wspomnianych strat pozostaje energia netto, której część wykorzystywana jest na potrzeby bytowe, a część z niej stanowi energia produkcyjna (ok. 15-18 proc.). Dlatego właśnie hodowcy, producenci i doradcy żywieniowi powinni szukać sposobu na obniżenie poszczególnych strat, jak zaznaczył prelegent. Ślad węglowy produkcji zwierzęcej Udział poszczególnych produktów, technologii czy organizacji w emisji gazów cieplarnianych wyrazić można w postaci uniwersalnych wskaźników ekologicznych. Jednym z nich jest ślad węglowy, który określa ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych do atmosfery w trakcie wytwarzania jednostki funkcjonalnej produktu. Wielkość śladu węglowego w przypadku żywności zależy od czterech głównych czynników, jak tłumaczy prof. Grela. Są to: Łańcuch dostaw – sprzedaż, opakowania, transport, przetwórstwo – 18 proc. Chów zwierząt – emisja metanu przez bydło, zarządzanie pastwiskami i nawożeniem, rybactwo – 31 proc. Produkcja roślinna – pasze dla zwierząt oraz żywność roślinna dla ludzi – 27 proc. Wykorzystanie terenu – niszczenie lasów, palenie sawann – 24 proc. Ile gazów cieplarnianych emituje produkcja zwierzęca? Z zaprezentowanych przez prelegenta danych wynika, że cały system chowu zwierząt gospodarskich globalnie emituje gazy cieplarniane odpowiadające 7,1 gigatonom CO2 rocznie, z czego bydło odpowiada za 65 proc., a hodowla świń i drobiu za 17 proc. Resztę stanowią konie, koty, psy, futerkowe itd. Najwięcej gazów cieplarnianych powstaje w procesach fermentacji jelitowej. Głównymi gazami pochodzącymi z chowu bydła są metan (44 proc., co stanowi 19 proc. globalnej emisji tego gazu), oraz podtlenek azotu (54 proc., co stanowi 15 proc. globalnej emisji). Wpływ gazów cieplarnianych na zmiany klimatyczne określany jest za pomocą Globalnego Potencjału Ocieplenia (GPO), który służy do ilościowej oceny wpływu danej substancji na efekt cieplarniany. GPO dla CO2 wynosi 1, dla metanu wynosi 23-28, dla podtlenku azotu 296-298, a dla czterofluorku węgla 5700, jak informował prof. Grela. Metan metanowi nierówny Prof. Grela zaznaczył również, że metan może nie być równy metanowi. – Okres trwania metanu pochodzącego z produkcji zwierzęcej jest zdecydowanie krótszy, ponieważ wynosi 10 lat, niż metanu paliwowego, w przypadku którego czas rozkładu wynosi 100 lat – mówił prof. Grela. – Uwzględnienie tej informacji w obliczeniach spowodowałoby zmniejszenie udziału produkcji mleka i mięsa w ogólnej emisji gazów cieplarnianych, tym samym wpłynęłoby korzystnie na wizerunek mleczarstwa. Niestety nadal we wszystkich opracowaniach stosowana jest jednakowa wartość GPO metanu, niezależnie od źródeł jego pochodzenia – informował prelegent. Opcje redukcji emisji w produkcji wieprzowiny Prof. Grela przedstawił również opcje mające wpływ na minimalizację emisji gazów cieplarnianych w produkcji wieprzowiny. Były to: Stosowanie paszy/dawki o obniżonej zawartości białka i zwiększonej biodostępności aminokwasów, ale jednocześnie dającej gwarancję produkcji na odpowiednim poziomie. Wykorzystanie produktów ubocznych produkcji rolniczej Zarządzanie obornikiem/gnojowicą, jako cennym nawozem, w celu zmniejszenia emisji:

przykrycie zbiorników, aby ograniczyć emisję metanu,

stosowanie i wprowadzanie ich do gleb na polach zgodnie z cyklem wegetacji roślin. Opcje redukcji emisji pochodzących z chowu bydła Prof. Grela przybliżył także opcje redukcji gazów cieplarnianych pochodzących z chowu bydła, w czterech podstawowych zakresach: Pasza i zarządzanie żywieniem Zwiększenie wydajności paszy poprzez optymalizację zawartości energii i białka. Zastosowanie precyzyjnych technik karmienia.

Zarządzanie obornikiem Poprawa gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania obornika. Przejście z użycia obornika surowego na kompostowany.

Zużycie energii w gospodarstwie Ograniczenie zużycia energii pochodzącej z pali kopalnych. Zwiększenie zużycia zrównoważonej energii, np. energia wiatrowa, fotowoltaika, biopaliwa.

Zdrowie zwierząt i uprawa roli Zarządzanie strukturą stada, zmniejszenie liczby nieproduktywnych zwierząt Poprawa wskaźników rozrodu i reprodukcji stada poprzez ulepszone zwierzę Zmniejszanie chorób i pasożytów

Racjonalne podejście Prof. Grela zaznaczył, że bezwzględna redukcja emisji staje się priorytetem, jednak osiągnięcie zerowej emisji w przypadku sektora mleczarskiego jest, i pozostanie, ograniczone, ponieważ procesy biologiczne, przede wszystkim fermentacja żwaczowa, podczas których dochodzi do powstawania gazów cieplarnianych, będą cały czas zachodziły. – Pociąga to za sobą konieczność wprowadzenia innych rozwiązań. Może na przykład zamiast 2 sztuk o wydajności 20 kg mleka każda, trzymać jedną o wydajności 40 kg. Mamy wtedy jedno zapotrzebowanie bytowe, utrzymujemy jedną krowę. Warto to uwzględnić – stwierdził prelegent.

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin