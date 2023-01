Czy niemiecka produkcja zwierzęca jest obecnie rentowna? Jakie nastroje panują wśród niemieckich hodowców? Czy są oni skłonni do inwestycji? Z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć oraz jak oceniają nową politykę rolną? Na te pytania odpowiedział nam Hubertus Paetow, prezydent DLG e.V

– Rolnictwo w Niemczech jest obecnie podzielone, z jednej strony mamy produkcję trzody chlewnej, gdzie opłacalność jest fatalna, pasze są drogie (…), z drugiej mamy drób, mleko i wołowinę, w przypadku których gospodarze myślą nawet o rozbudowie i powiększaniu stad – stwierdził Hubertus Paetow, prezydent DLG e.V., z którym mieliśmy możliwość porozmawiać podczas ostatnich targów EuroTier.

Inwestycje przede wszystkim w dobrostan

Jak tłumaczył nasz rozmówca, wśród niemieckich hodowców największym zainteresowaniem cieszą się inwestycje mające na celu podnoszenie poziomu dobrostanu zwierząt. Na drugim miejscu plasują się działania mające poprawić wydajność mleczną i efektywność produkcji.

Z kolei pytany o największe wyzwania z jakimi muszą mierzyć się niemieccy hodowcy zaznaczył, że bardzo problematyczny jest brak jasnych sygnałów dla hodowców w zakresie celów politycznych.

– Dla bardzo dużej rzeszy rolników, zwłaszcza hodowców, cenne byłoby, gdyby rolnicy i hodowcy wiedzieli jaki jest cel polityczny. Czy chodzi tylko o dobrostan zwierząt, czy jest to nadrzędny cel i musimy robić wszystko, żeby poprawić jego poziom, czy też myślimy o ludziach, o konsumentach, żeby mogli korzystnie kupować żywność. Od kierunku, w którym będziemy się rozwijać zależeć będą decyzje rolników, w tym dotyczące modernizacji obiektów inwentarskich – mówił Paetow.

Nowa polityka rolna w ocenie niemieckich hodowców

Nasz rozmówca podzielił się również oceną nowej polityki rolnej z punktu widzenia niemieckich hodowców. Jak zaznaczył, podstawowe cele, tj. ochrona środowiska i klimatu oraz produkcja wartościowej żywności, są prawidłowe, jednak strategia zawiera wiele niepokojących zapisów.

– Jeżeli mamy do czynienia z takimi absurdalnymi zapisami, że zaraz na połowie powierzchni rolniczych w Niemczech nie będziemy już mogli stosować środków ochrony roślin albo, że obora z bydłem musi spełniać takie same wymogi w zakresie ochrony środowiska jak fabryka chemiczna, to wskazuje, że wielu decydentów tej strategii nie rozumie – stwierdził Paetow.