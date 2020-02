Produkty mleczne z UE poszukiwane na całym świecie

Europejscy eksporterzy produktów mlecznych w większości byli w stanie sprzedać więcej towarów w krajach trzecich w 2019 r. niż w poprzednim roku.

Według wstępnych danych Komisji Europejskiej sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku wzrosła o 146,350 tys. ton, czyli o 17,9 proc, do nowego rekordowego poziomu 962,360 tys. ton. Nabywcą były Chiny z 126, 300 tonami, wzrost o 37,6 proc.. Indonezja, Filipiny, Nigeria i Arabia Saudyjska również kupiły w UE znacznie więcej odtłuszczonego mleka w proszku. Algieria, poprzednio najważniejszy nabywca, spadła na drugie miejsce z 30 proc. spadkiem zakupów do 100,720 tys. ton.

Eksport sera przez państwa członkowskie UE nadal rósł w 2019 r. W krajach trzecich sprzedano ogółem 879,700 tys. ton, co stanowi wzrost o 47, 311 tys. ton, czyli o 5,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, i był większy niż kiedykolwiek wcześniej. Pomimo sankcji taryfowych nałożonych w październiku 2019 r. USA pozostały głównym nabywcą sera w UE; wolumen dostaw przez Atlantyk wzrósł o 4,1 proc. do 139,1 tys. ton w porównaniu do 2018 r.

Największy względny wzrost odnotowano jednak w przypadku eksportu na Ukrainę, wzrósł on o prawie 70 proc. do 23,710 tys. ton. Japonia, drugi najważniejszy importer z UE, kupiła 114,130 tys. ton, czyli o 7 proc. więcej sera. Wspólnotowy eksport masła również znacznie wzrósł w 2019 r. Zwiększył się on o 52,260 tys. ton lub 40,9 proc. do 180,2 tys. ton w porównaniu z poprzednim rokiem. USA nabyły jedną piątą masła w UE w ilości 33,860 tys., Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) nawet zwiększyły swoje zakupy o ponad 150 proc. do 10, 950 ton.

Przy wielkości zakupów 10,110 tys. ton Turcja stała się nowym ważnym klientem dla dostawców z UE. Ponadto eksport oleju maślanego z UE wzrósł o 12,3 proc. do 31,100 tys,ton. Z drugiej strony oprócz laktozy pełnotłuste mleko w proszku było jednym z nielicznych produktów o zmniejszającej się sprzedaży w krajach trzecich. Eksport spadł o 36,730 tys. ton lub o 11,0 proc. do 297, 430 tys. ton w porównaniu z poprzednim rokiem. Oprócz silnej konkurencji z strony Nowej Zelandii niechęć do zakupów od klientów w Omanie, Algierii, Chinach lub na Dominikanie doprowadziła do słabszego wyniku w eksporcie tego produktu z UE. Natomiast sprzedaż do Nigerii i Kuwejtu była większa niż w 2018 r.