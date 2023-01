W ostatnim Agro Nawigatorze eksperci PKO BP podkreślają, że produkcja mleka w Polsce w ubiegłym roku wciąż notowała silne wzrosty na tle pozostałych krajów UE. Jednak w najbliższych miesiącach tendencja ta może się zmienić. Decydujący wpływ będą zapewne miały ceny oferowane producentom.

Jak informują analitycy PKO BP, wzrost cen mleka jest czynnikiem krótkoterminowo oddziałującym na wzrosty podaży, mimo mniejszego pogłowia krów mlecznych w UE oraz wzrostu kosztów produkcji, który odnotowano w UE-27 w październiku 2022 r. (+1,6 proc.). jednak średnioterminowy rozwój sektora ogranicza niepewność związana z projektowanymi zmianami w polityce rolnej. Prognozy KE, wskazują na spadek unijnej produkcji mleka do 2032 średniorocznie o 1,1 proc.

- Produkcja mleka w Polsce wciąż notowała silne wzrosty na tle pozostałych krajów UE. Według GUS krajowy skup mleka w okresie sty-lis’22 wzrósł w relacji rocznej o 2,2 proc. Istnieje jednak ryzyko, że tempo wzrostu produkcji w kolejnych miesiącach wyhamuje. GUS w grudniowym szacunku zbiorów w Polsce w 2022 wskazał na spadek produkcji kukurydzy na kiszonkę o 11 proc. r/r, co sugerować może uszczuplenie krajowej bazy paszowej w gospodarstwach mleczarskich w 1h23.

Spadek popytu i cen produktów mleczarskich

- Koniec 2022 przyniósł wyraźne spadki cen niektórych produktów mleczarskich będące prawdopodobnie efektem zmniejszonego popytu. Z danych MRiRW wynika, że ceny masła w połowie grudnia były o ok. 10 proc. niższe w porównaniu do szczytów z końca października, co jednocześnie oznaczało spadek rocznej dynamiki wzrostu do ok. 13 proc. wobec wzrostów sięgających 80 proc. r/r na początku 3q22. Natomiast ceny odtłuszczonego mleka w proszku w

połowie grudnia znalazły się na poziomie najniższym od momentu wybuchu wojny na Ukrainie – czytamy w raporcie.

Analityce PKO BP wskazują, że w 3q22 sytuacja w przetwórstwie mleka wciąż była dobra. Zyski branży wzrosły o 41 proc. r/r przy wzroście przychodów o 57 proc. r/r, choć w stosunku do 2q22 wynik finansowy zmalał o 74 proc. Zmniejszenie jednak dynamiki cen produktów mleczarskich może pogorszyć rentowność w mleczarstwie w 4q22, choć dobra pierwsza połowa 2022 r. może sprawić, że wyniki za cały 2022 będą korzystne.

Co czeka rynek mleka w 2023 r.?

- Prognozujemy, że przeciętna cena mleka w 2023 zmieni się w zakresie od -1 proc. r/r do +10 proc. r/r, choć wzrosty cen w dużej mierze dotyczyć będą 1h23, a w 2h23 bardziej prawdopodobne są już spadki cen. Stabilizacja produkcji u głównych eksporterów na świecie w 2023 przemawia za utrzymaniem relatywnie wysokiego poziomu notowań na rynku mleka. Niemniej, zwiększone ryzyko recesji i spadek siły nabywczej konsumentów w warunkach wciąż wysokiej, choć spadającej, inflacji w 2023 mogą oddziaływać w kierunku spadku popytu na produkty mleczarskie – przewidują analitycy PKO BP.