Niniejszy artykuł rozpoczyna cykl materiałów omawiających najpopularniejsze rasy krów mlecznych użytkowanych w Polsce. Choć w kraju dominuje jedna rasa, warto przyjrzeć się walorom pozostałych.

Rasa holsztyńsko-fryzyjska z Ameryki Północnej wywodziła się od tego samego bydła fryzyjskiego, co populacja bydła w Polsce i innych krajach Europy. Pierwsze informacje o imporcie bydła czarno-białego do Ameryki pochodzą z 1613 r., jednak dla rozwoju hodowli bydła holsztyńsko-fryzyjskiego w USA najistotniejsze znaczenie miały import i hodowla bydła czarno-białego zapoczątkowana w 1869 r. przez Gerrita Smitha Millera. Nieco wcześniej importował krowy z Holandii Winthrop Chedery z Massachusetts, jednak większość tych zwierząt padła, stąd oddziaływanie tego importu na wytworzenie nowej rasy było niewielkie. Szczególną rolę w historii bydła hf w Ameryce odegrała krowa Empress 559.H.B., która ustanowiła ówczesny rekord świata, produkując w czasie jednej laktacji 8942 kg mleka. Pierwszy Związek Hodowców Bydła Holsztyńsko-Fryzyjskiego powstał w 1871 r. Jego twórcami byli głównie emigranci przybyli z Niemiec. W 1885 r. przybyli do USA hodowcy z Holandii, Anglii i Skandynawii, nazywając swe zwierzęta „fresians”, w przeciwieństwie do hodowców niemieckich nazywających swoje bydło „holsteins”. W 1885 r. porozumienie obu grup zaowocowało utworzeniem Zrzeszenia Hodowców Bydła Holsztyńsko-Fryzyjskiego Ameryki Północnej. W 1994 r. zmieniono tę nazwę na Związek Hodowców Bydła Holsztyńskiego w USA. Wystąpienie szeregu zakaźnych chorób bydła w Europie na początku XX w. zmusiło hodowców amerykańskich do zaprzestania importu krów ze Starego Kontynentu i rozwinięcia własnych metod hodowli bydła mlecznego. Jednostronna selekcja krów w kierunku wysokiej wydajności mlecznej w oparciu o nowoczesne metody hodowlane (w tym techniki informatyczne) doprowadziła do wyhodowania rasy bydła o najwyższym potencjale produkcyjnym na świecie (...).