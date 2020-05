Przetwory mleczne na świecie coraz tańsze

Spadają ceny produktów mlecznych na światowych rynkach. Cena mleka w skupie również spada.

Pandemia koronawirusa coraz bardziej przekłada się na światowy rynek mleka i jego przetworów. Indeks nowozelandzkiej platformy GDT obrazujący zmiany cen przetworów mlecznych jest na najniższym poziomie od 17 mies. Przez ostatni miesiąc po raz kolejny silnie spadały hurtowe ceny przetworów mlecznych na unijnym rynku. Przez dwa ostatnie miesiące cena masła spadła o 20 proc., mleko odtłuszczone w proszku (SMP) potaniało o 22 proc., natomiast mleko pełne w proszki (WNP) potaniało o 11 proc. W marcu przyspieszyły spadki cen mleka w skupie w Unii Europejskiej.

Według danych Komisji Europejskiej (KE) w marcu br. średnia ważona cena mleka w skupie w UE-27 spadła o 2,2 proc. do 34,41 euro/100 kg. Przez ostatnie 12 miesięcy średnia unijna cena mleka obniżyła się o 1,1 proc.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w UE



Żródło: KE

Według danych KE w Polsce cena mleka surowego w skupie w marcu spadła o 4,2 proc. i wyniosła 31,17 euro/100 kg. W ujęciu marzec 2019- marzec 2020 kwotowania spadły o 5,1 proc.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg danych UE



Żródło: KE

W Unii Europejskiej w okresie 05.04- 10.05.2020 r. cena hurtowa WMP obniżyła się o 4,0 proc. do 2633 euro/t (przez ostatni rok cena spadła o 10,8 proc.). SMP potaniało o 7,2 proc. do 1945 euro/t (przez rok spadek wyniósł 2,8 proc.). Cena masła spadła o 13,5 proc. do 2812 euro/t i jest niższa o 32,9 proc. wobec kwotowań przed rokiem.

Przetarg na platformie Global Dairy Trade (GDT), który odbył się 05 maja zakończył się spadkiem indeksu GDT (obrazuje zmiany cen przetworów mlecznych) o 0,8 proc. Przez rok (początek maja 2019- początek maja 2020) wartość indeksu obniżyła się o 14,9 proc. Kwotowania od ponad czterech miesięcy są pod presją szerzącego się koronawirusa z Chinach. Od połowy stycznia br. spadek wynosi 15,4 proc., a aktualna wartość indeksu jest najniższa od połowy grudnia 2018 r.

Poniższy wykres przedstawia wartość indeksu GDT



Źródło: www.globaldairytrade.info

Mleko pełne w proszku (WMP) na ostatnim przetargu GDT podrożało o 0,1 proc. i kosztowało 2745 USD/t i jest tańsze o 15,5 proc. w stosunku do ceny z początku 2019 r. Natomiast cena mleka odtłuszczonego w proszku (SMP) wzrosła o 0,1 proc. i wyniosła 2373 USD/t- przez ostatni rok cena obniżyła się o 5,9 proc. Cena masła spadła o 5,8 proc. i wyniosła 3867 USD/t., i jest o 29,5 proc. niższa niż w tym samym czasie przed rokiem.

W marcu według danych GUS średnia cena mleka surowego w skupie w Polsce spadła o 0,4 proc. do 136,86 zł/100 l. Od marca 2019 do marca 2020 mleko potaniało o 0,7 proc. Obecnie cena jest niższa o 11,1 proc. od historycznego maksimum osiągniętego w grudniu 2013 r. (153,93 zł/100 l).

Poniższy wykres przedstawia ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg GUS



Źródło: GUS