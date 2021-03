Przewidywany łagodny wzrost cen bydła

W kolejnych kwartałach oczekujemy dalszego wzrostu cen skupu bydła. Jego skala zależeć będzie od tempa wygasania pandemii warunkującego ożywienie aktywności w sektorze HoReCa, informują analitycy z Credit Agricole. Wskazują jednak na pogorszenie opłacalności produkcji.

Ceny na krajowym rynku wołowiny powróciły już do poziomów obserwowanych przed wybuchem pandemii, podkreślają w najnowszej AGROmapie analitycy z Credit Agricole. Do czynników stabilizującymi rynek wołowiny w Polsce zaliczyli mniejszą podaż, częściowo ze względu na niską opłacalność produkcji w 2019 r., oraz relatywnie silny popyt zagraniczny

– W kolejnych kwartałach oczekujemy dalszego wzrostu cen skupu bydła. Jego skala zależeć będzie od tempa wygasania pandemii warunkującego ożywienie aktywności w sektorze HoReCa. Ze względu na trzecią falę pandemii uważamy, że aktywność w tym sektorze zacznie rosnąć najwcześniej pod koniec II kw. br. – zaznaczają analitycy.

Wartość polskiego eksportu wołowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) w okresie I-XI 2020 r. spadła o 1,0 proc. r/r wobec spadku o 4,8 proc. w analogicznym okresie 2019 roku, jak informują analitycy.

Cena skupu bydła w styczniu wynosiła do 6,51 zł/kg. W stosunku do zeszłego roku była ona wyższa o 1,2 proc., zaś cena pasz dla bydła wzrosła o 10,6 proc. r/r (do 1,70 zł/kg), na skutek czego relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się na poziomie 3,82 wobec 4,17 przed rokiem, jak wynika z raportu. Sygnalizuje to pogorszenie opłacalności produkcji w ujęciu rocznym, jak zaznaczają analitycy z Crédit Agricole.

W porównaniu do poprzedniej, zimowej, prognozy cena skupu bydła w Polsce szacowana na koniec 2021 r. nie zmieniła się istotnie (wzrost o 0,05 zł/kg).

– Uwzględniając sytuację na unijnym i krajowym rynku wołowiny oczekujemy, że cena skupu bydła w Polsce na koniec 2021 r. wyniesie ok. 6,65 zł/kg oraz 6,50 zł/kg na koniec 2022 r. – informują eksperci z Crédit Agricole.