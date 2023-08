Spadające ceny mleka zmuszają hodowców do dokonania szczegółowego przeglądu stada. Sposobem na ciecie kosztów produkcji może okazać się brakowanie nierentownych sztuk w stadzie.

Koszty produkcji mleka pozostają wysokie w 2023 r., ale nie zostały zrekompensowane wysokimi cenami mleka, jak w 2022 r. Od początku bieżącego roku ceny mleka sukcesywnie spadają z pułapu 245,53 zł/hl w styczniu, do poziomu 193,58 zl/hl w czerwcu, a trzeba liczyć się z tym, że spadki cen białego surowca mogą dalej postępować. Z terenu już teraz napływają sygnały, że stawki w skrajnych przypadkach zbliżają się już do 1 zł/l.

W ubiegłym roku, kiedy wiele zakładów mleczarskich oferowało ceny mleka bliskie 3 zł/l, prawie każda krowa mleczna była rentowna, ale jest mało prawdopodobne, aby tak pozostało w 2023 roku. Ponieważ mleko ma niewielką marżę w 2023 r., w stadach znajdują się krowy, które prawdopodobnie nie przynoszą zysków w tym roku, a w niektórych przypadkach koszty utrzymania mogą wręcz przewyższać uzyskiwane od nich przychody.

Określić próg rentowności krowy

Producenci mleka muszą określić, jaki jest próg rentowności dla produkowanego przez nich mleka. Kiedy uda się ustalić taki pułap, należy przyjrzeć się krowom, znajdującym się poniżej tego poziomu. Należy więc zadać sobie pytanie: po co doić krowy, które nie są rentowne?

Istnieją jednak pewne wyjątki – na przykład jałówki, których produkcja w pierwszym roku jest niższa – ale jako krowy w trzeciej lub czwartej laktacji powinny osiągnąć szczyt produkcji i zwrócić wówczas z nawiązką koszty poniesione na ich odchów.

Z pewnością więc nie ma sensu trzymać krów, które wypełniają tylko miejsce w oborze i nie generują zysków. Większość gospodarstw posiada jałówki remontowe i może sobie pozwolić na zwiększenie liczby krów opuszczających stado.

Jeśli rolnicy nie mają nadwyżki jałówek, powinni nadal pozbywać się nierentownych krów i być może zastanowić się nad zakupem jałówek, bądź pierwiastek w celu ich zastąpienia.

Zaostrzona selekcja z korzyścią dla stada

Taka przymusowa, zaostrzona selekcja może okazać się również korzystna dla stada pod względem hodowlanym. Gdy mleko było rekordowo drogie, dojone były wszystkie sztuki i uzyskiwano od nich potomstwo, pomimo tego, że nie przestawiły one wysokiej wartości hodowlanej. Teraz, gdy mleko drastycznie staniało, jest motywacja do tego, aby pozostawić w stadzie tylko takie sztuki, które wyróżniają się wysokim potencjałem genetycznym. Takie działanie pozwoli przyspieszyć postęp hodowlany w stadzie, przekładając się jednocześnie na wyższe zyski z produkcji mleka.

Dodatkową zaletą brakowania krów z końca listy rankingowej są oszczędności paszy, co jest szczególnie istotne w tym sezonie, kiedy susza wyraźnie ograniczyła zbiory pasz objętościowych. Krowy o niskiej produkcji mleka nie koniecznie muszą zjadać mało paszy. Takie sztuki z pewnością nieefektywnie wykorzystują pobierane pasze, nie zachowując proporcji pobranej paszy do wyprodukowanego mleka. Wydaje się więc nierozsądnym utrzymywanie krów o niskiej produkcji, zużywających pasze, szczególnie w sytuacji, gdy muszą być one pozyskiwane spoza gospodarstwa.

Przyglądając się krowom do wybrakowania, może to być również dobry moment, aby dokonać przeglądu budżetu przepływów pieniężnych gospodarstwa na 2023 r. Marże w gospodarstwach są w tym roku napięte i ważne jest, aby budżet był ściśle monitorowany przez cały rok.