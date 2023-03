Według nowego raportu Rabobank, uczestnicy całego mleczarskiego łańcucha dostaw odczuwają presję. Przetwórcy weszli w rok dyskontując zapasy wykonane z drogiego mleka. Tymczasem wyższa inflacja i rosnące stopy procentowe skłaniają konsumentów do bardziej oszczędnych zachowań zakupowych.

Większy wzrost produkcji mleka rok do roku wystąpił w 2023 roku w kluczowych regionach eksportowych, w porównaniu z niskimi poziomami z 2022 roku. Jednocześnie ceny mleka na poziomie gospodarstwa spadają, podążając za trendami na światowych rynkach towarowych. Wysokie koszty środków produkcji pozostają wyraźną przeszkodą na całym świecie i w połączeniu z niższymi cenami mleka powodują presję na marże na poziomie gospodarstw. W odpowiedzi nasiliły się wskaźniki uboju krów mlecznych.

- Oczekuje się, że produkcja mleka z regionów eksportowych Wielkiej Siódemki wzrośnie o 0,7 proc. rok do roku w 2023 r., po spadku o 0,9 proc. w 2022 r. - powiedziała Mary Ledman, globalny strateg sektora mleczarskiego w Rabobank. Rabobank obniżył swoją prognozę na 2023 r. z szacunków z poprzedniego kwartału wynoszących 1 proc. Ten wolniejszy wzrost przypisuje się zwiększonemu ubojowi w USA i związanym z pogodą wyzwaniom produkcyjnym w Nowej Zelandii, Brazylii i Argentynie.

Niepewność cenowa i spadek konsumpcji

Nieco wyższa podaż mleka i zmniejszony popyt przyczyniły się do spadku cen surowców mlecznych w I kwartale 2023 r. Poziomy zapasów w kluczowych regionach eksportowych nie są jednak wysokie. Ceny sera i masła radziły sobie najlepiej, podczas gdy rynki odtłuszczonego i pełnego mleka w proszku nie znalazły solidnych podstaw.

W złożonym otoczeniu makroekonomicznym, przy utrzymującej się wysokiej inflacji podstawowych usług, coraz częściej pojawiają się oznaki spowolnienia konsumpcji gospodarstw domowych, która prawdopodobnie będzie się pogłębiać w nadchodzących miesiącach.

Wzrok skierowany na chiński popyt

Oczekuje się, że niższe światowe ceny sera, mleka w proszku i serwatki rok do roku będą wspierać eksport. Nadal wiele zależy od wewnętrznej polityki Chin i szerszej odporności popytu, aby wesprzeć ceny produktów mlecznych w 2023 r.

Światowy handel nabiałem w 2022 roku był lepszy niż oczekiwano, pomimo wycofania Chin (redukcja importu o ok. 20 proc.). Eksport do kluczowych importerów, w tym między innymi do Meksyku, Indonezji, Japonii, Algierii i Korei Południowej, przekroczył poziomy z 2021 r.

- Patrząc w przyszłość, oczekuje się, że import nabiału do Chin w pierwszym kwartale 2023 r. spadnie poniżej poziomów z ubiegłego roku, a ponowne zainteresowanie zakupami pojawi się w drugim kwartale roku. Spodziewamy się łagodnego wzrostu importu rok do roku w drugiej połowie 2023 roku – powiedział Ledman.