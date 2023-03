Racjonalizowanie nakładów ma kluczowe znacznie w każdej produkcji, jednak jego znaczenie dodatkowo rośnie w okresach niskiej rentowności, fot. A.T.

W jaki sposób racjonalizować nakłady wobec rosnących kosztów? Gdzie szukać oszczędności w praktyce?

Racjonalizowanie nakładów ma kluczowe znacznie w każdej produkcji, jednak jego znaczenie dodatkowo rośnie w okresach niskiej rentowności. Gdzie więc szukać oszczędności?

Przede wszystkim rolnictwo precyzyjne

W ocenie Pawła Magnuszewskiego, hodowcy bydła mlecznego, w zakresie tym pomocne jest przede wszystkim rolnictwo precyzyjne.

– Oszczędności trzeba szukać w bardzo nowoczesnym rolnictwie. Rozwiązaniem zdobywającym popularność jest rolnictwo precyzyjne, dzięki któremu badamy gleby, wiemy jakie mamy pola, robimy mapowania pól i dokładnie stosujemy np. nawóz, który jest nam potrzebny. Nie mamy wtedy nadwyżek nawozów, co ma duże znaczenie, bo to najdroższa składowa produkcji, którą kupujemy w tych czasach – zaznaczył Magnuszewski.

Oszczędności w żywieniu to mniejsza wydajność

Jak podkreślił nasz rozmówca, szukanie oszczędności np. w żywieniu bydła nie jest dobrym rozwiązaniem.

– Moim zdaniem nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ krowa, która dostanie słabej jakości pasze po prostu da mniej mleka, więc i tak się to odbije na nas. Może nie od razu mniej, ale po pewnym czasie to wszystko będzie widoczne – mówił.