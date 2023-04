Komisja Europejska w swojej najnowszej krótkoterminowej prognozie dla sektora mleczarskiego przewiduje spadek produkcji mleka o 0,2 proc. w 2023 r. Przy prognozowanym 1 proc. wzroście ubojów, w 2023 r. będzie mniej dostępnego mleka ze względu na postępującą likwidację stad mlecznych.

Spadające ceny mleka mogą doprowadzić do dużych spadków produkcji, zwłaszcza w drugiej połowie 2023 r. Przewiduje się, że wydajność mleka wzrośnie o 0,8 proc. w stosunku do ubiegłego, co może pomóc w ograniczeniu spadku produkcji.

Oczekuje się, że jakość i dostępność pasz i pasz będzie lepsza rok do roku, co oznacza, że zawartość tłuszczu i białka w mleku prawdopodobnie ulegnie poprawie. Oczekuje się, że w rezultacie przetwórstwo mleczarskie pozostanie stabilne.

Popyt na produkty mleczarskie pod presją inflacji

Raport wykazał ogólną zmianę w kierunku konsumpcji tańszych i niższej jakości produktów mlecznych na rynkach krajowych UE ze względu na presję na portfele konsumentów spowodowaną rosnącymi kosztami utrzymania i inflacją. W związku z tym przewiduje się, że całkowita wartość spożycia przetworów mlecznych w UE spadnie, podczas gdy ilości powinny pozostać na stałym poziomie.

Jeśli chodzi o handel, oczekuje się, że wzrost produkcji sera i serwatki przyczyni się do 2 proc. wzrostu eksportu produktów mlecznych w 2023 r. Liczby te zakładają ożywienie chińskiego popytu po złagodzeniu ograniczeń Covid i stabilny eksport do Wielkiej Brytanii i USA.

Niższa inflacja w Azji Wschodniej może zwiększyć popyt na inne produkty mleczne, ale może nie wystarczyć, aby zrównoważyć spadek popytu na świeże produkty mleczne. Mimo to oczekuje się, że eksport WMP będzie nadal spadał z roku na rok, choć spowolni do 5 proc., ze względu na oczekiwany spadek produkcji.