Rasiński: Ceny byków zbliżają się do granicy opłacalności produkcji

Ceny byków są o kilka procent niższe niż przed rokiem, a koszty paszy szybują w górę, co sprawia, że spada opłacalność produkcji żywca wołowego – informuje Tomasz Rasiński, wiceprezes Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

- Początek roku mimo, że wyczekiwany przez rolników z nadzieją na lepsze jutro, okazał się mało optymistyczny. Sroga zima spowodowała utrudniony kontakt z odbiorcami bydła, zasypane drogi dojazdowe stały się przyczyną zastoju w sprzedaży. Po nastaniu odwilży, na rynku pojawiła się duża liczba bydła, przetrzymana przez rolników przez dłuższy okres i dało to nam spadki cen – mówi Tomasz Rasiński.

Jak twierdzi rozmówca, pandemia COVID-19 i problemy z eksportem polskiej wołowiny dodatkowo pogarszają sytuację. Szczególnie należy zwrócić uwagę na Włochy i Hiszpanię, w których pandemia się nasila, a byli to jedni z większych odbiorców. Jeśli sytuacja się utrzyma warto pomyśleć o otwarciu rynków poza UE, tj. rynku tureckiego na eksport żywca wołowego, jak też rynku chińskiego i innych, które stanowią alternatywy dla nadwyżek polskiej wołowiny.

- Czas pandemii, to też czas obaw rolników o swoje zwierzęta. Ceny żywca są uzależnione od rynków zbytu, jeśli rynek HoReCa będzie pozostawał ograniczony, to będzie można się spodziewać spadku cen. Analiza cen nie pozostawia złudzeń, czas pandemii to czas liczenia strat. Najbardziej ceny byków zbliżają się do granicy opłacalności produkcji, można powiedzieć, że analogicznie do poprzedniego roku mamy cenę o 7-10 proc. niższą, a koszty paszy poszybowały w górę – zauważa Rasiński.