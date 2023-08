Co należy zrobić, by np. zarejestrować cielę przez Internet? Fot. Pixabay

Obecnie rolnictwo, a szczególnie produkcja zwierzęca wiąże się z konicznością nieustannej walki z wszechobecną papierologią. Zgłoszeń jest wiele, a terminy krótkie. Pomocą dla hodowców jest możliwość internetowego zgłaszania zdarzeń do komputerowej bazy danych IRZ. O czym należy pamiętać rejestrując bydło przez Internet?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2018 r. udostępniła hodowcom internetową aplikację do składania dokumentów związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt. W bieżącym roku została ona zmodernizowana, m.in. wdrożono nowe funkcjonalności ułatwiające użytkownikom korzystanie z elektronicznej ścieżki korespondencji z ARiMR w zakresie IRZ.

Wprowadzenie zmian nie przebiegło bezproblemowo, o czym informowaliśmy na naszym portalu.

Na podstawie doświadczenia zdobytego przez ARiMR po uruchomieniu nowego systemu teleinformatycznego obsługującego komputerową bazę danych, na wniosek Agencji, opracowana została nowelizacja rozporządzenia, która ma na celu uproszczenie oraz ujednolicenie, a w wyniku tego usprawnienie procesu dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych.

Internetowe zgłaszanie zdarzeń do komputerowej bazy danych IRZ

Dokumenty można składać do komputerowej bazy danych IRZ także za pomocą API IRZplus (ang: Application Programming Interface - Interfejsu Programowania Aplikacji), który umożliwia korzystanie z usług IRZplus bezpośrednio z systemu informatycznego stosowanego przez posiadaczy zwierząt, wspierającego cykl produkcyjny lub zarządzanie stadem.

Główne funkcjonalności IRZplus

Do głównych funkcjonalności IRZplus zaliczyć należy:

składanie zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt,

wgląd do danych prowadzonej działalności,

przegląd rejestrów zwierzęcych,

przegląd zgłoszonych zdarzeń,

składanie zgłoszeń informujących o przemieszczeniach zwierząt,

składanie oświadczeń i wniosków związanych z IRZ,

przegląd złożonych dokumentów,

import danych z komputera użytkownika,

eksport danych z IRZplus,

wydruki przeglądanych danych w aplikacji.

Podstawową funkcją w IRZplus jest składanie zgłoszeń. Dokonuje się tego poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, który należy uzupełnić analogicznie jak dokument w wersji papierowej.

Jakie dokumenty hodowcy bydła mogą złożyć za pomocą IRZplus?

IRZplus umożliwia hodowcom bydła złożenie poniższych dokumentów:

zgłoszenie działalności,

wniosek o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych,

wniosek o zezwolenie na zastąpienie środka identyfikacji,

zgłoszenie urodzenia,

zgłoszenie wwozu,

zgłoszenie zmiany oznakowania,

zgłoszenie typu użytkowego i kierunku użytkowania,

zgłoszenie zamiaru wywozu,

zgłoszenie przemieszczeń,

zgłoszenie uboju w rzeźni,

zgłoszenie padnięcia zabicia uboju,

zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok,

wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP w gospodarstwie na potrzeby przetargu w KOWR.

Udogodnienia dla użytkowników IRZplus

IRZplus jest dostępny całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem przerw niezbędnych na przeprowadzenie prac serwisowych.

Udogodnieniem dla użytkowników IRZplus jest funkcjonalność propozycji zgłoszeń. Aplikacja IRZplus proponuje wypełniony formularz zgłoszenia, gdy druga strona transakcji złoży zgłoszenie komplementarne (potwierdzające transakcję). Dodatkowo o nowych propozycjach zgłoszeń użytkownicy zostają powiadomieni mailowo, jeśli wyrażą na to zgodę. Wiadomość wówczas jest wysyłana na adres mailowy podany w profilu użytkownika.

Ponadto istnieje możliwość upoważnienia tzw. pracowników posiadacza zwierząt do działania w aplikacji IRZplus w imieniu działalności producenta. Posiadacz zwierząt może nadać uprawnienia do IRZplus osobie, której zezwala na składanie do ARiMR dokumentów IRZ w jego imieniu.

Jak zarejestrować bydło przez Internet?

Co należy zrobić, by np. zarejestrować cielę przez Internet? Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie ARiRM, na początku należy założyć konto użytkownika w IRZplus uzyskując login i hasło, a następnie zalogować się do aplikacji.

Użytkownicy dotychczasowej aplikacji Portal IRZplus mogą zalogować się do IRZplus za pomocą dotychczasowego loginu i hasła. Użytkownicy aplikacji eWniosekPlus mogą zalogować się do IRZplus przy użyciu loginu i hasła do aplikacji eWniosekPlus po wcześniejszym potwierdzeniu rozszerzenia uprawnień do IRZplus przy pierwszym logowaniu, możliwe jest to jednak tylko dla osób fizycznych. Zaś dla osób prawnych, które powinny ustanowić pełnomocników, jeśli ich nie mają zadeklarowanych w ewidencji producentów, oraz nowych użytkowników (bez dostępu do eWniosekPlus), na stronie internetowej ARiMR zamieszczony jest Wniosek o nadanie uprawnień. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z Regulaminem użytkownika składa się w Biurze Powiatowym Agencji.

Po zalogowaniu, należy przejść do zakładki „Dokumenty”, w której pod przyciskiem „Utwórz nowy dokument” wylistowane są wszystkie formularze zgłoszeń dedykowane danej działalności. Należy wybrać formularz „Zgłoszenie urodzenia” i uzupełnić obowiązkowe pola na tym dokumencie, analogicznie jak w wersji papierowej formularza.

Przy każdym polu znajduje się tzw. pomoc kontekstowa w postaci zielonej ikonki znaku zapytania, po kliknięciu w nią, system podpowiada co należy wpisać w dane pole.

Po wypełnieniu formularza należy go zweryfikować („Weryfikuj dokument”) i zarejestrować dokument zgłoszenia („Wprowadź dokument”) przesyłając dyspozycje do ARiMR. Po zarejestrowaniu dokumentu w IRZplus, należy śledzić stan tego dokumentu w zakładce „Dokumenty”. W zależności od etapu weryfikacji zgłoszenia w ARiMR, dokument przyjmuje różne wartości informujące o etapie jego obsługi w systemie IRZ.

Alternatywny sposób elektronicznego składania dokumentów

Istnieje również alternatywny sposób elektronicznego składania dokumentów. Jak informuje Agencja, użytkownicy IRZplus w sytuacjach wyjątkowych, niewynikających z przyczyn leżących po stronie odpowiednio dokonującego zgłoszenia, składającego wniosek lub przekazującego informację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, mają możliwość złożenia dokumentów w alternatywny sposób umożliwiający potwierdzenie tożsamości odpowiednio dokonującego zgłoszenia, składającego wniosek lub przekazującego informację oraz autentyczność tych zgłoszeń, wniosków i informacji za pomocą: