Rękawy foliowe to wygodny i tani sposób magazynowania, zapewniający, przy niewielkich nakładach, ogromne zwiększenie możliwości składowania plonów. Bez konieczności dużych inwestycji budowlanych można czasowo w prawie nieograniczony sposób zwiększyć pojemność swoich „magazynów”. Rękawy wymagają tylko odpowiednio przygotowanej powierzchni.

Firma Tama wprowadziła do swojej oferty sprzedażowej coraz częściej wykorzystywane na świecie rękawy foliowe do przechowywania zbóż i kiszonek. Produkty te z powodzeniem są również wykorzystywane do magazynowania innych surowców i półproduktów jak np. młóto czy wysłodki. Oferowane przez Tamę rękawy zostają wprowadzane na rynek europejski w kooperacji z jednym z największych światowych producentów - firmą Ipesa.

Wygodny i tani sposób magazynowania

Rękawy foliowe to bardzo wygodny, tani i bezpieczny sposób magazynowania, zapewniający, przy niewielkich nakładach, ogromne zwiększenie możliwości składowania plonów. Bez konieczności dużych inwestycji budowlanych można czasowo w prawie nieograniczony sposób zwiększyć pojemność swoich „magazynów”. Rękawy wymagają tylko odpowiednio przygotowanej powierzchni.

Elastyczność i niezależność podczas żniw

Główną i najważniejszą korzyścią dla użytkownika końcowego jest zapewnienie całkowitej elastyczności i niezależności podczas żniw. Stosowanie tego rozwiązania przyspiesza pracę podczas zbiorów, redukuje straty w plonach, a także wpływa na redukcję kosztów i możliwość negocjacji lepszych cen transportu oraz sprzedaży ziarna, ponieważ użytkownik sprzedaje, suszy i transportuje swoje towary w najbardziej dogodnym dla siebie terminie. Taka elastyczność znacznie ułatwia zarządzanie biznesem i osiąganie możliwie lepszych wyników finansowych.

W rękawach przez pewien czas może być składowane zboże o nieco wyższej wilgotności

Warto nadmienić również, że w rękawach foliowych przez jakiś czas (w zależności od warunków) może być składowane zboże o nieco wyższej wilgotności - bez zagrożenia utraty jego jakości, jak ma to miejsce w przypadku wykorzystywania silosów, co poprawia wzrost wydajności suszenia. Jest to możliwe, ponieważ w hermetycznych warunkach w rękawie szybko kończy się tlen, co sprawia, że mamy do czynienia z trzema zjawiskami:

zahamowaniem utleniania zboża oraz spadku jego masy, zatrzymaniem rozwoju i wymieraniem pleśni/grzybów, zatrzymaniem wzrostu i wymieraniem insektów/szkodników.

Rękawy foliowe doskonałą alternatywą dla pryzm kiszonkowych

W przypadku kiszonek rękawy foliowe są również doskonałą alternatywą dla przechowywania w tzw. pryzmie, ponieważ:

nakłady związane z przygotowaniem infrastruktury są mniejsze,

oszczędza się czas podczas produkcji,

zanieczyszczenie kiszonki składnikami gleby jest mniejsze,

ze względu na szerokość rękawów mamy też do czynienia z mniejszą stratą paszy podczas jej wybierania.

Rozwiązanie zyskujące na popularności

Wszystkie te korzyści sprawiają, że rękawy foliowe są coraz częściej wybieranym rozwiązaniem również w Europie. W ostatnich latach ze względu na wielkość gospodarstw oraz gorszą infrastrukturę stało się ono bardzo popularne we wschodniej części kontynentu. Jednak walory rękawów sprawiają, że również w krajach Europy Zachodniej firmy z branży oraz rolnicy coraz częściej korzystają z tego typu produktów.