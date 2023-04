Według kwartalnej analizy kosztów przez Biuro ds. Ekonomiki Gospodarstwa Rolnego i Studiów Wiejskich (BAL), koszty produkcji mleka w Niemczech w 2022 r. wyniosły 47,73 ct/kg, podczas gdy średnia cena białego surowca w tym samym okresie wyniosła 53,18 ct /kg, nadal więc przewyższała koszty produkcji, jednak dystans ten zmniejsza się.

Koszty w styczniu 2023 r. były na zbliżonym poziomie i wyniosły 47,70 ct/kg, co daje wzrost o 0,19 centa w porównaniu z październikiem 2022 r . Styczniowa cena mleka, która wyniosła 56,91 centa, była jednak o 2,42 centa niższa od ceny z października 2022 r. Biorąc pod uwagę zmiany kosztów produkcji mleka w ciągu ostatnich kilku lat, w 2022 r. koszty te osiągnęły najwyższy dotychczas poziom.

- Te zmiany cen surowca są powodem do niepokoju, ponieważ nadal spadają z powodu wyższych wolumenów i spadającego popytu, i to nie tylko w Niemczech. To przesuwa niezbędne długoterminowe pokrycie kosztów dla sektora coraz dalej. Tymczasem unijni decydenci pozwalają, aby ten trend się utrzymywał i nie widzą potrzeby dobrowolnych redukcji wolumenu. To zła wiadomość zarówno dla rolników, jak i konsumentów, ponieważ zamiast sięgnąć po wypróbowany i przetestowany instrument kryzysowy, jakim są dobrowolne ograniczenia wolumenu i ostatecznie wprowadzić niezbędne reformy w celu ustabilizowania produkcji mleka w UE, sektor ponownie pogrąża się w poważnym kryzysie – informuje EMB.