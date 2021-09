Rodziewicz: Potrzebna jest większa promocja wołowiny wśród konsumentów

Zdaniem Janusza Rodziewicza, prezesa Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP sytuacja na rynku wołowiny zachęca do rozwoju produkcji, potrzebna jest jednak większa promocja tego gatunku mięsa wśród konsumentów.

- Ceny są wręcz rewelacyjne, hodowcy sami chyba są zaskoczeni. Na pewno myślą o rozszerzaniu hodowli bydła, ale to nie jest prosta sprawa, trwa to wiele lat, a nie wiadomo co się wydarzy w najbliższym czasie. Przede wszystkim potrzebna jest odpowiednia promocja tego gatunku mięsa, aby zwiększać jego popularność wśród konsumentów - mówi w rozmowie z "Farmerem" Janusz Rodziewicz, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP.