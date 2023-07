Wiele się mówi o produkcji zrównoważonej, jednak jaką rolę odgrywają w niej zwierzęta gospodarskie, a w szczególności bydło? Zagadnienie to przybliżył nam prof. Marcin Gołębiewski z SGGW w Warszawie.

Produkcja zrównoważona cieszy się coraz większą uwagą. Wiele dyskusji dotyczy tego jaka powinna być produkcja zrównoważona i jakie kwestie muszą być uwzględniane podczas tworzenia schematów takowej produkcji. Jakie są jednak główne wyzwania, które powinny być uwzględnione podczas przygotowywania schematów produkcji zrównoważonej? Jaka jest rola bydła w produkcji zrównoważonej? Na te pytania odpowiedział nam dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW, podczas tegorocznej Szkoły Zimowej Hodowców Bydła.

Niezbędne jest podejście holistyczne

– Przygotowując jakiekolwiek schematy produkcji, szczególnie jeśli mówimy o krowie w centrum wydarzeń, należy podejść do zagadnienia holistycznie. Nie można rozpatrywać wyrwanych fragmentów bezpieczeństwa żywnościowego w oderwaniu od aspektów środowiskowych czy akceptacji społecznej. To wszystko musi być rozpatrywane łącznie. Zaś odnośnie do wyzwań, to w mojej ocenie największym jest bezpieczeństwo żywności w warunkach kurczących się zasobów ziemi rolniczej, rosnącej populacji ludzi oraz zwiększonych wymagań, gdyż ta populacja jest bogatsza i bardziej świadoma. Dlatego bezpieczeństwo żywnościowe powinno być zapewnione nie tylko pod względem ilościowym, ale i jakościowym – zaznaczył prof. Gołębiewski.

Krowa, która kiedyś była żywicielką, dziś jest trucicielką

Nasz rozmówca podkreślił, że choć bydło jest obecnie źle postrzegane, to właśnie przeżuwacze są w stanie przetworzyć niejadalną dla ludzi biomasę, która powstaje przy produkcji żywności pochodzenia roślinnego, na produkcji nadające się do spożycia.

– Jeśli tak zdeterminujemy te wyzwania, to widać, że są one naprawdę skomplikowane. Do tego dochodzą aspekty środowiskowe i dobrostanowe związane z akceptacją społeczną, która wyznacza nam ramy działania. Niestety krowa, która kiedyś była żywicielką, dziś jest trucicielką, a przynajmniej tak jest postrzegana. Tymczasem jest to bardzo pożyteczne zwierzę, które nie konkuruje z nami pokarmowo. Warto pamiętać, że przy produkcji 1 kg pokarmów roślinnych powstaje 3 do 5 kg biomasy, która ze względu na dużą zawartość włókna może być wykorzystana tylko przez przeżuwacze – mówił prof. Gołębiewski. – Przeżuwacze stanowią grupę, które może wykorzystywać to, czego my nie jesteśmy w stanie zjeść. Pamiętajmy, że nawet produkując mąkę otrzymujemy także otręby i szereg innych produktów ubocznych. Powstają one w każdym przemyśle rolno-spożywczym i mogą być wykorzystywane przede wszystkim przez przeżuwacze, które przetworzą je na produkty pochodzenia zwierzęcego – dodał.

Trzy najważniejsze aspekty produkcji zrównoważonej

Właściwe użytkowanie zwierząt pozwala połączyć trzy kluczowe aspekty produkcji zrównoważonej, tj. zrównoważenie środowiskowe, akceptację społeczną oraz opłacalność, jak zaznaczył nasz rozmówca.

– Takie podejście daje nam obraz bardzo pożytecznego zwierzęcia, które może działać na rzecz środowiska, przy okazji produkując to, co jest dla nas niezbędne. Tak, należy odczarować pewne mity i podkreślać, że produkty pochodzenia zwierzęcego są niezbędne w diecie człowieka. Dieta wegetariańska bardzo często nie jest właściwie zbilansowana, ponieważ pewne składniki występujące w mięsie i nabiale, nie występują w roślinach lub są obecne w bardzo małych ilościach – dodał.

Produkcja zwierzęca ma wiele zalet – żywność, nawóz i 9MWh rocznie

Nasz rozmówca wskazał, że bydło nie tylko pełni funkcje krajobrazowe oraz przekształca niejadalną dla ludzi biomasę w wysokiej jakości produkty odzwierzęce, ale i produkuje obornik, który umożliwia zmniejszenie zużycia nawozów nieorganicznych, „których produkcja obciążona jest dużo większą emisją”.

– W przypadku bydła mamy produkcję żywności, a przy okazji cennego nawozu, który poprawia jakość gruntów, co jest niezbędne do wyprodukowania roślin wykorzystywanych w produkcji żywności dla ludzi. Ponadto obornik, zanim trafi na pole, może być wykorzystany do produkcji energii w biogazowni. Jedna krowa może zapewnić produkcję prawie 9MWh w ciągu roku. W związku z powyższym zysk ekonomiczny, społeczny i środowiskowy wykorzystania bydła jest bardzo duży – tłumaczył nasz rozmówca.

Zafałszowany przez na temat bydła

Prof. Gołębiewski podkreślił, że dyskutując na temat wpływu chowu bydła na środowisko należy uwzględniać wszystkie wspomniane aspekty.

– Niestety powszechny przekaz na temat bydła jest całkiem inny, ponieważ wybierane są pojedyncze puzzle z całej układanki, co tworzy zakłamany obraz. Uważam, że należy to odczarować. Powinniśmy dyskutować o tej wybiórczości, a przede wszystkim zadbać o odpowiednią edukację młodzieży, ponieważ to oni będą przyszłymi konsumentami, to oni będą kształtować przyszłość – stwierdził prof. Gołębiewski.

Ktoś musi być adwokatem zwierząt

Nasz rozmówca zaznaczył, że „zwierzęta nie mogą się bronić same, więc ktoś musi się stać ich adwokatem”.

– Chcę w miarę możliwości zmienić ten obraz, przedstawiać pomijane często elementy, które mogą wydawać się nieco kontrowersyjne, ale po złożeniu w całość pokazują, że sprawy nie wyglądają tak prosto i negatywnie dla tego gatunku – stwierdził prof. Gołębiewski.

Dodał także, że bydło produkuje nie tylko żywność, ale i substancje przydatne medycznie.