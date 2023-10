Zwierzęta zajmują szczególne miejsce w modelu rolnictwa regeneracyjnego, ze względu na szereg korzyści płynących z ich obecności w gospodarstwie, jak podkreślił dr inż. Stanisław Świtek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podczas tegorocznej Szkoły Zimowej Hodowców Bydła.

– Oczywiście, ktoś mógłby powiedzieć, że odkrywamy Amerykę na nowo, jednak na ten temat musimy spojrzeć trochę szerzej. Polskie rolnictwo było w pewnym stopniu zacofane w stosunku do państw zachodnich i nie przeszło wszystkich zmian, których doświadczyły państwa w Europie Zachodniej, w tym maksymalnej specjalizacji i intensyfikacji – mówił Świtek. – Dziś na zachodzie promuje się model produkcji łączący produkcję polową i zwierzęcą, ale przez wiele lat za wzór stawiane były gospodarstwa specjalizujące się tylko w jednym dziale produkcji. Częściowo widoczne to było również w Polsce – dodał.

Jak podkreślił nasz rozmówca, obecnie uznaje się, że wąska specjalizacja to błędna droga, i że nie jest to rozwiązanie prośrodowiskowe.

Produkcja zwierzęca pozwala także na stabilizację produkcji, większą pewność przychodów poprzez dywersyfikację źródeł zarobku, jak wskazał nasz rozmówca.

– To również wpisuje się w filozofię rolnictwa regeneratywnego, które ma być stabilniejsze, mniej zależne od wahań cen na rynku. Ponadto jest to krok w kierunku mniejszej zależności od przebiegu pogody, co jesteśmy w stanie osiągnąć chociażby poprzez zwiększenie poziomu materii organicznej – mówił Świtek. – Rolnictwo regeneracyjne jest powrotem do podstaw rolnictwa. To stara, choć dobra, praktyka przedstawiana w nowych słowach – dodał.