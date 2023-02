Rolnictwo w obiegu zamkniętym potrzebuje zwierząt

Podziel się

Prof. Windisch: Z terenów rolniczych w głównej mierze produkuje się niejadalną biomasę, która musi być przetworzona przez zwierzęta, fot. A.T.

Można przyjąć, że 1 kg plonów w produkcji roślinnej wiąże się z wytworzeniem od 3 do 5 kg niejadalnej biomasy, którą można wykorzystać do produkcji biogazu albo jako paszę dla zwierząt, jak tłumaczył prof. Windisch podczas 9. Forum Sektora Wołowiny dodając jednak, że pozostałości z produkcji biogazu nie są przeznaczone do konsumpcji, a w przypadku produkcji zwierzęcej poza nawozem otrzymujemy jeszcze nabiał i mięso.

PARTNER SERWISU

Kierunek innowacja Cykl regionalnych konferencji Farmera Sprawdź lokalizację i zarejestruj się!

Podczas 9. Forum Sektora Wołowiny prof. dr hab. Wilhelm Windisch z katedry Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Technicznego w Monachium wyjaśnił słuchaczom jak ważne jest dążenie do rolnictwa o obiegu zamkniętym oraz podkreślił, że do osiągnięcia tego celu niezbędna jest produkcja zwierzęca. Czytaj więcej Produkcja zwierzęca a niedobory białka na świecie Tłumaczył, że z terenów rolniczych w głównej mierze produkuje się niejadalną biomasę, jak trawa, słoma czy produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego, która musi być przetworzona przez zwierzęta. Od 3 do 5 kg niejadalnej biomasy z 1 kg produkcji roślinnej – Wiele osób o tym zapomina, ale np. podczas produkowania 1 kg oleju rzepakowego powstają 2 kg produktów ubocznych w postaci niejadalnej biomasy – mówił prof. Windisch. – Można przyjąć, że 1 kg plonów w produkcji roślinnej wiąże się z wytworzeniem od 3 do 5 kg niejadalnej biomasy – stwierdził prof. Windisch. Optymalna cyrkulacja składników odżywczych Prelegent tłumaczył także, że istotna jest cyrkulacja składników odżywczych zawartych w pozostałościach po produkcji roślinnej. Czytaj więcej Rolnictwo w obiegu zamkniętym – co to takiego? – Można je zostawić na polu, jednak produkcja składników nawożących będzie bardzo niska. Lepszym rozwiązaniem będzie pozyskanie nawozów, które możemy przechować i wykorzystać w sytuacji, gdy są najpotrzebniejszej, co pozwala zdecydowanie zwiększyć plony. W takim razie pozostają dwa wyjścia. Można tę biomasę wykorzystać do produkcji biogazu albo jako paszę dla zwierząt. Warto jednak wspomnieć, że pozostałości z produkcji biogazu nie są przeznaczone do konsumpcji, a w przypadku produkcji zwierzęcej poza nawozem otrzymujemy jeszcze nabiał i mięso. Ze wspominanych 3-5 kg niejadalnej biomasy mamy ok. 3 kg żywności wysokiej jakości. Podwójna korzyść. Bez żadnej konkurencji pokarmowej – wskazał prof. Windisch. Zrównoważone rolnictwo = produkcja roślinna + produkcja zwierzęca – Zrównoważone rolnictwo to takie, które obejmuje zarówno produkcję zwierzęcą, jak i roślinną – zaznaczył. – Sądzę, że najważniejsze jest, aby nie marnować biomasy, ani tej jadanej, ani niejadalnej. Priorytetem musi być produkcja żywności, w drugiej kolejności powinna to być produkcja pasz, zaś produkcja energii na końcu. Ponadto musimy pamiętać, że zwierzęta gospodarskie nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko, o ile dbamy o cyrkularność systemu produkcji żywności. Bez cyrkularności pojawia się już wpływ – informował. Czytaj więcej Czy czerwone mięso jest szkodliwe dla zdrowia? Oto jak rodzi się mit

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin