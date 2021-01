Rosja: Prace nad rekordowo szybkim potwierdzaniem cielności

Autor: AT

Wczesne potwierdzenie ciąży bądź stwierdzenie jej braku pozwala hodowcy na podjęcie odpowiednich działań. Obecnie w Rosji trwają prace nad czujnikiem, który zgodnie z zapewnieniami twórców ma udzielać informacji na ten temat już w 15-18 dniu po inseminacji.

W Rosji trwa opracowanie czujnika, który ma pozwolić zaoszczędzić rolnikom pieniądze. Projekt „czujnika do określania stanu fizjologicznego krów” zdobył uznanie w czasie ostatniego regionalnego konkursu Projekty Państwowej Inicjatywy Technologicznej. Jak informuje Ministerstwo Rozwoju Gospodarki Ałtaju, projekt ten zajął pierwsze miejsce w kategorii związanej z szeroko pojętym przemysłem rolno-spożywczym, tj. „Foodnet”.

Przygotowany przez zespół z Barnauł projekt skupia się na stworzeniu czujnika do monitorowania stanu fizjologicznego krów, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wykrywania ciąży. Na razie twórcy nie odkryli wszystkich kart, jednak wspominają o stałym pomiarze temperatury dokonywanym przez sondę umieszczaną w pochwie oraz o możliwości wykrycia cielności już w 15-18 dniu po inseminacji. Dane z sondy mają być przesyłane, analizowane i udostępniane hodowcy za pomocą aplikacji.

– Przypuszczamy, że uda nam się wykonać urządzenie, które będzie w stanie określić skuteczność inseminacji na bardzo wczesnym etapie. Jeśli teraz diagnostyka ultrasonograficzna pozwala określić cielność krowy od 30 dni, to postawiliśmy sobie za cel wykonanie tego przed 21 dniem. Jeśli ustalimy to przed 21 dniem, nie przegapimy ani jednego cyklu płciowego zwierzęcia. W przeliczeniu na pieniądze, to około 6000-7000 rubli oszczędności rocznie z jednej krowy dla rolnika. Obecnie wykonujemy prototyp urządzenia. Wstępne testy laboratoryjne wykazały, że jesteśmy na dobrej drodze – stwierdził Michaił Klushin, jeden z autorów projektu cytowany przez portal meatinfo.ru.

Zajęcie pierwszego miejsca w danej kategorii zapewniło badaczom dofinasowanie na dalsze badania w wysokości 400 tys. rubli. Grant rządowy pomoże doskonalić prototypowy czujnik, który zostanie przetestowany na zwierzętach. Prezentację gotowego urządzenia programiści zapowiadają na lipiec bieżącego roku.