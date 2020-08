Rosja znacznie zwiększyła eksport mleka

Rosja sprzedała za granicę w pierwszej połowie 2020 roku więcej produktów mlecznych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Według statystyk handlowych wielkość eksportu wzrosła o 25 proc. do 407 tys. ton w ekwiwalencie mleka. Wynikające z tego przychody z eksportu wzrosły o 15 proc. do 178 mln dolarów amerykańskich.

Ponad 90 proc, przetworów mlecznych trafiła do Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), w tym do Kazachstanu, na Ukrainę i Białoruś. Wśród odbiorców spoza WNP najwięcej kupują: Mongolia, Abchazja, Gruzja i Chiny.

W przypadku masła będącego ważnym produktem eksportowym, przychody z eksportu w porównaniu z pierwszą połową 2019 r. wzrosły o 76 proc. do 61 mln euro, o 14 proc. do 29 mln euro w przypadku lodów, a o 19 proc. do 24 mln euro w przypadku mleka i śmietany. Natomiast nieznacznie spadł eksport odtłuszczonego mleka w proszku i twarogu.

Pod względem importu produktów mleczarskich Rosja odnotowała od stycznia do czerwca 2020 r. wzrost o 2,4 proc. do 3,6 mln ton w ekwiwalencie mleka w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Wydatki na import wzrosły o 4 proc. do 1,19 mld euro. Zakup serów i twarogów wzrósł o 9 proc. do 142,6 tys. ton, o wartości 490 mln euro. Około 84 proc. tych produktów pochodziło z Białorusi. Na kolejnym miejscu znalazła się Argentyna z 4 proc. udziałem.