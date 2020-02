Rosja: Zwiększona produkcja mleka i produktów mlecznych

Według rosyjskiego urzędu statystycznego (Rosstat) wszystkie gospodarstwa mleczne w kraju wyprodukowały w ubiegłym roku 31,3 miliona ton surowego mleka. To o 2,4 proc więcej niż w poprzednim roku.

Dostawy mleka do mleczarni wzrosły o 4,8 proc. do 19,6 miliona ton. Według wiceministra rolnictwa Oksany Lut produkcja mleka w 2020 r. ma wynieść od 31,6 mln ton do 32,0 mln ton.

Według minister, pomimo wzrostu produkcji mleka, docelowy wskaźnik samowystarczalności wynoszący 90 proc. nie został osiągnięty w ubiegłym roku, uzyskano. 85,1 proc. Według centrum analitycznego Milknews, średnie spożycie produktów mlecznych w 2019 r. w Rosji wzrosło o około 3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, do nieco ponad 236 kg na mieszkańca.

Rosyjscy producenci wykorzystali większą podaż surowców do zwiększenia produkcji mleka w proszku o 16 proc. do 171 tys. ton w porównaniu do 2018 r. Dostępnych było również 134 tys. ton importowanego mleka w proszku, co stanowi wzrost o 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wielkość produkcji masła pozostała na poziomie około 2018 r. wynoszącym 260 tys. ton. Jednak wielkość importu masła wzrosła gwałtownie o 28 proc. do 115 tys. ton, podczas gdy ceny na rynku światowym spadły, a wielkość produkcji głównego dostawcy Nowej Zelandii podwoiła się.

Produkcja sera wzrosła o 10 proc. w 2019 r., a produkcja twarogu spadła o ponad 7 proc. Łącznie produkcja serów i twarogów wyniosła 981 tys. ton była o 1 proc. wyższa niż w poprzednim roku. Import sera i twarogu wzrósł, o 9 proc do 272 tys. ton.

Tymczasem rosyjskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu zaproponowało przedłużenie próbnego oznaczania pochodzenia produktów mlecznych do 31 maja 2020 r. Zapewnia to płynne przejście do obowiązkowego systemu etykietowania, który rozpocznie się 1 czerwca, przy którym producenci musieliby się najpierw zarejestrować. Według ministerstwa produkty o okresie trwałości dłuższym niż rok muszą być oznakowane od 1 grudnia, a produkty o krótszym okresie przydatności od 1 marca.

Do identyfikacji wykorzystano dwuwymiarowy kod w formacie matrycy danych na opakowaniu produktu, który zawiera szczegółowe dane dotyczące nazwy, producenta, daty, godziny i miejsca wydania produktu. Przede wszystkim chodzi o eliminację podrobionych produktów.