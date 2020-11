Rośnie produkcja artykułów mleczarskich

Produkcja większości artykułów mleczarskich była w tym roku utrzymywana na poziomie wyższym niż w 2019 r., jak podaje KOWR. Wyjątek stanowiły sery podpuszczkowe dojrzewające oraz pełne mleko w proszku.

Od początku br. polski przemysł mleczarski utrzymywał produkcję większości trwałych artykułów na poziomie wyższym niż przed rokiem, jak podaje KOWR. Jako przyczyny stymulujące produkcję wymieniono zwiększone dostawy mleka do skupu oraz popyt eksportowy na produkty mleczne z Polski.

Dane GUS wskazują, że w czasie pierwszych trzech kwartałów br. produkcja masła wyniosła 190 tys. ton i była o 12,5 proc. wyższa niż przed rokiem. W tym okresie produkcję mleka płynnego (łącznie z mlekiem przerzutowym do dalszej produkcji) zwiększono o 6,2 proc. (do ponad 2,6 mln ton), zaś odtłuszczonego mleka w proszku o 4,6 proc. (do 130 tys. ton). W przypadku śmietany niezagęszczonej oraz serów niedojrzewających i twarogów wzrost produkcji w porównaniu do zeszłego roku był nieco niższy – 3,3 proc. w przypadku śmietany (wyprodukowano 308 tys. ton) i 2,3 proc. dla serów niedojrzewających i twarogów (produkcja wyniosła 360 tys. ton). Zwiększeniu uległa również produkcja jogurtów – o 0,9 proc. (do 289 tys. ton). Ograniczono zaś produkcję serów podpuszczkowych dojrzewających (o 1,0 proc., do 256 tys. ton) oraz pełnego mleka w proszku (o 22,7 proc., do 22,5 tys. ton).

Niestety w przypadku cen nie widać tak wyraźnej tendencji wzrostowej.

Według opracowania Biura Analiz i Strategii KOWR, w pierwszym tygodniu listopada zakłady mleczarskie masło w blokach zbywały przeciętnie po 16,25 zł/kg, czyli o 0,5 proc. taniej niż tydzień wcześniej, ale o 7 proc. drożej niż przed miesiącem i o 1 proc. drożej niż przed rokiem. Z kolei masło konfekcjonowane sprzedawano po 17,56 zł/kg, czyli o 1 proc. drożej niż tydzień wcześniej, ale o 0,5 proc. taniej niż miesiąc wcześniej i 3,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Cena zbytu OMP wyniosła 9,59 zł/kg i była o 2 proc. wyższa niż tydzień wcześniej, o 5 proc. wyższa niż przed miesiącem. Jednak był to poziom o 2 proc. niższy niż w porównywalnym okresie 2019 r. Za pełne mleko w proszku płacono 11,66 zł/kg, tj. o 2 proc. więcej niż w tydzień wcześniej, ale o 1 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 5 proc. mniej niż przed rokiem.

Krajowi producenci ser Edamski zbywali przeciętnie po 13,50 zł/kg, tj. o 1 proc. taniej niż tydzień wcześniej i nieznacznie (o 0,4 proc.) taniej niż przed miesiącem, jednak o 2 proc. więcej niż przed rokiem.

Cena sera Gouda wyniosła 14,62 zł/kg i była o 2 proc. wyższa od notowanej w poprzednim tygodniu i o 4 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku ser Gouda był droższy o 7proc.