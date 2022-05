Jak wskazuje Wiesław Różański, prezes UPEMI, sektor hodowlany jest od wielu lat nękany przez szereg niekorzystnych czynników, rzutujących na opłacalność produkcji.

Wśród zagrożeń dla branży mięsnej, zdaniem Wiesława Różańskiego można wymienić przede wszystkim szereg chorób z jakimi muszą zmagać się poszczególne sektory. Najgorsza sytuacja dotyczy trzody chlewnej, którą wirus ASF gnębi już od ośmiu lat.

Te problemy wynikają również z tego, że po drodze były nie do końca jasne i czytelne przepisy weterynaryjne, które określały możliwość funkcjonowania na tych rynkach – uważa Różański.

Jak zauważa prezes UPEMI, pojawiające się choroby zakaźne zwierząt powodują zaburzenia w łańcuchach dostaw. W przypadku wystąpienia choroby jedne kraje pozwalają na regionalizację, inne tak jak Chiny, na to nie pozwalają. W efekcie pojawia się sinusoida spadku, bądź wzrostu opłacalności, do czego trzeba się dostosować.

- Staramy się uświadamiać konsumentów, że kupowanie żywności produkowanej w systemach jakości, jest ich najlepszym wyborem, bo to jest standard, to jest powtarzalna jakość, to jest produkt polski, spełniający wszelkie wymagania jakościowe jakich sobie życzy konsument – podkreśla Różański.