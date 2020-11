Różański: Rynek wołowiny w Polsce pod dużą presją

Sektor wołowiny w ostatnim czasie ma wyraźnie pod górkę, a biorąc pod uwagę stające przed nim wyzwania, poprawy na horyzoncie póki co nie widać.

- Produkcja wołowiny UE-27 w okresie styczeń-lipiec 2020 r. obniżyła się w relacji rocznej o 2,3 proc. w sztukach oraz o 2,2 proc. w tonach. Spadki produkcji dotyczą większości czołowych producentów wołowiny w UE-27, z wyjątkiem Polski (+ 2,2 proc. w sztukach, +3,4 proc. w tonach), co oznacza, że rynek wołowiny w Polsce jest obecnie pod bardzo dużą presją – informuje Wiesław Różański, Prezes Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

Jak wylicza Prezes UPEMI, w okresie styczeń-sierpień 2020 r. eksport UE-27 wołowiny i żywych zwierząt w relacji rocznej wzrósł jedynie o 0,6 proc. do 453,9 tys. ton. Obecnie Izrael uplasował się na 1. miejscu jako kierunek eksportowy UE-27, a Algieria na 2. Miejscu. Libia jest ważnym kierunkiem eksportu żywych zwierząt z UE (+26 proc. r/r), oraz nastąpił wzrost udziału UE-27 w rynku Kanady (+265 proc. r/r do 14,2 tys. ton). Rośnie również eksport wołowiny do Japonii (+86,6 proc. do 8,6 tys. ton). W okresie styczeń-sierpień 2020 r. import UE-27 wołowiny i żywca obniżył się w relacji rocznej o 15 proc. (do lipca 2020 r. spadek wynosił 17,2 proc. r/r) do 161,7 tys. ton.

Największymi dostawcami wołowiny na rynek UE-27 są Brazylia, Argentyna i Urugwaj (80 proc. udział w rynku UE-27), niemniej r/r obniżył się import z Brazylii (-17,6 proc.) i Urugwaju (-21 proc.). Bilans handlowy UE-27 wołowiną i żywcem wołowym jest dodatni wartościowo i ilościowo, niemniej z uwagi na mniejszy eksport żywych zwierząt, zwłaszcza w lipcu 2020 r., po odjęciu żywych zwierząt jest ujemny wartościowo.

Zdaniem Wiesława Różańskiego, Polski sektor wołowiny czeka trudny czas, na co składa się kilka czynników:

pandemia koronawirusa i związane z tym ograniczenie funkcjonowania branży HoReCa w Polsce i w Europie. Głównym odbiorcą polskiej wołowiny są: Włochy, Niemcy, Holandia, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania (68 proc. wolumenu eksportu w okresie styczeń-czerwiec 2020)

Brexit, który wejdzie w życie 1 stycznia 2021, a Wielka Brytania jest znaczącym odbiorcą polskiej wołowiny (w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. wyeksportowano do Wlk. Brytanii mięso wołowe świeże, chłodzone lub zamrożone (CN 0201, 0202) o wartości 40 809 tys. euro i wolumenie 9186 ton ze 180 444 ton, o wartości 651 mln euro, wyeksportowanych w tym okresie ogółem). Polska wołowina będzie miała na tym rynku silną konkurencję cenową ze strony krajów Ameryki Południowej (Mercosur);

realne zagrożenie wprowadzenia zakazu uboju religijnego bydła w Polsce może spowodować nawet 2 mld zł straty rocznie dla producentów bydła. Około 30 proc. eksportu wołowiny z Polski stanowi wołowina z uboju halal i koszer. W 2019 wyeksportowano do Izraela wołowinę o wartości ok. 85 mln euro. Bydło poddawane ubojowi religijnemu w Polsce pochodzą głównie z małych i średnich gospodarstw;

ambitne cele WPR na 2021-2027 zakładające ograniczenie do 2030 roku zużycia nawozów mineralnych o 20 proc., pestycydów o 50 proc. oraz przeznaczenie 25 proc. gruntów rolnych pod uprawy ekologiczne, podczas gdy aktualnie w Polsce jest około 4 proc. gospodarstw ekologicznych.

