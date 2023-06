Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie charakteryzuje się wysoką frekwencją zwiedzających i przyjemną atmosferą, fot. A.T.

Dziś rozpoczęła się XXIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie. Wystawa jest nie tylko okazją do prezentacji najpiękniejszych okazów zwierząt, ale również miejscem do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami reprezentującymi sektor rolny.

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym w Szepietowie to coroczne wydarzenie dedykowane branży rolniczej, które gromadzi hodowców, producentów, doradców oraz miłośników rolnictwa z całego regionu.

Organizatorem XXIX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym oraz X Ogólnopolskiej Wystawy Królików Rasowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Jedno z największych wydarzeń w Polsce północno-wschodniej

To cieszące się ogromną popularnością wydarzenie jest jednym z największych w Polsce północno-wschodniej. Wystawa jest nie tylko okazją do prezentacji najpiękniejszych okazów zwierząt, ale również miejscem do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami reprezentującymi sektor rolny.

Dwudniowe spotkanie to okazja do promocji polskiego rolnictwa, gdyż wystawcy prezentują postęp i dobre praktyki hodowlane, a tereny wystawowe zapełniają się nowoczesnym i zaawansowanym technologiczne sprzętem do produkcji rolnej.

Wydarzenie charakteryzuje się wysoką frekwencją zwiedzających i przyjemną atmosferą. Agroarena w Szepietowie gości rolników krajowych i zagranicznych przedstawicieli agrobiznesu. Wystawa Zwierząt Hodowlanych ma na celu ocenę i propagowanie osiągnięć podlaskich hodowców, wyłaniając tym samym najpiękniejsze okazy zwierząt gospodarskich. Na wystawie nie brakuje stoisk z rękodziełem, lokalną żywnością oraz ciekawych konkursów. Rodziny mogą spędzić miło czas w bezpłatnej strefie dla dzieci.

Transferem wiedzy między rolnikami, doradcami, wystawcami i światem nauki

Wystawie towarzyszą Dni z Doradztwem Rolniczym, które są okazją do skorzystania z kompleksowego doradztwa. Eksperci chętnie udzielają porad w zakresie hodowli i zarządzania gospodarstwem. Wydarzenie jest transferem wiedzy między rolnikami, doradcami, wystawcami, przedstawicielami świata nauki oraz instytucjami wspierającymi rolnictwo. Służy zapoznaniu z dostępnością środków pomocowych i innowacyjnych rozwiązań w prężnie rozwijającym się sektorze agro, co przyczynia się do trafnych inwestycji gospodarczych.

Podczas wystawy odbywa się również X Wystawa Królików Rasowych, która jest dedykowana wszystkim hodowcom i miłośnikom tych sympatycznych zwierząt.

Na wystawie jest obecna również nasza redakcja, która będzie relacjonować wydarzenia z tego miejsca na portalu oraz w mediach społecznościowych.